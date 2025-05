Inaugurata la mostra “Manifesto No razzismo”

A Villa Altieri l’incontro con gli ambasciatori antirazzismo in occasione della mostra “Manifesto No razzismo”

Nel pomeriggio di ieri, 5 maggio, la Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Tiziana Biolghini e il Direttore dell’ Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Mattia Peradotto hanno incontrato a Villa Altieri gli studenti che hanno partecipato al corso di formazione per ambasciatrici e ambasciatori antidiscriminazione razziale.

Nel corso dell’iniziativa infatti i 26 ragazzi che hanno aderito al progetto hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e la pergamena di nomina ad Ambasciatore.

L’evento va in continuità con la Giornata Mondiale contro il Razzismo che si celebra il 21 marzo. Una continuità che si riflette anche nel prezioso lavoro mandato avanti dalla Città metropolitana nella lotta contro la discriminazione razziale. Infatti, l’Ente è attivo su numerose iniziative in campo culturale e sociale in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza a cominciare da quelle dei giovani. Progetti che mettono in campo strumenti importanti per combattere fenomeni discriminatori.

Ricordiamo tra questi la partecipazione insieme alla Regione Lazio al bandi indetto da Unar con fondi Fami, per l’apertura di un Centro antidiscriminazione Razziale nella Capitale.

E’ fondamentale creare una rete con le comunità territoriali nella lotta al razzismo, rispondendo alla chiamata di realtà importanti come Unar e capendo quali sono le azioni migliori per contrastare il razzismo, rimanendo in ascolto della cittadinanza.

La mostra vede invece l’esposizione dei 44 elaborati ideati e realizzati dalle studentesse e dagli studenti di ventuno istituti comprensivi della Città metropolitana di Roma Capitale che hanno partecipato al concorso “Manifesto No razzismo”.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 14 alle 18 fino al 22 maggio.