Il Comune di Albano Laziale aderisce alla Giornata Nazionale SLA promossa da AISLA in tutta Italia

Il 18 settembre la città si unisce alla mobilitazione promossa da AISLA per sensibilizzare sulla sclerosi laterale amiotrofica a sostegno di malati e famiglie

Il Comune di Albano Laziale aderisce alla Giornata Nazionale SLA, promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che si celebra oggi, venerdì 18 settembre, in tutta Italia. Giunta alla sua 19ª edizione, la giornata rappresenta il principale momento istituzionale di mobilitazione e sensibilizzazione dedicato alle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e alle loro famiglie.

L’amministrazione comunale intende così testimoniare la vicinanza propria e di tutta la città alle persone che convivono con la malattia, alle loro famiglie e a tutti coloro che quotidianamente sono impegnati nell’assistenza, nella cura, nella ricerca e nel sostegno verso questa che è una vera e propria comunità.

La Giornata Nazionale inoltre, rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e di riflessione sul valore della solidarietà, dell’inclusione e della necessità di garantire attenzione, dignità e adeguati percorsi di assistenza e presa in carico.

“Aderiamo convintamente ad una iniziativa dall’alto valore civile, scientifico e sociale – dichiara il Sindaco di Albano Laziale Massimo Ferrarini – con l’intento di unirci alla sensibilizzazione su un tema importante, che accanto alla giusta rivendicazione di diritti concreti, richiede ascolto umano e istituzionale. Raccogliamo in tal senso l’appello di AISLA, volendo aprire, oltre questa giornata, un percorso di collaborazione al fine di contribuire alla costruzione di un ponte emotivo tra i malati, le famiglie e la società, per una sempre maggiore diffusione della cultura dell’inclusione”.

Informiamo infine che insieme alla mobilitazione nelle piazze italiane, la Giornata Nazionale SLA ha attivato dal 5 al 26 settembre una campagna solidale al numero 45580, con la quale sarà possibile donare 2 euro con un SMS da telefono cellulare oppure 5 o 10 euro chhiamando da rete fissa, secondo l’operatore utilizzato. Anche le donazioni raccolte attraverso il numero solidale contribuiranno a sostenere Operazione Sollievo e gli interventi di AISLA dedicati alle persone con SLA e alle loro famiglie.