Sabato 3 ottobre in Manziana, ore 16, presso ex area industriale MOTOSI nel bosco Macchia Grande
(entrata Via Lazio – strada direzione Sasso)
I QUARANTA ANNI DELLA CASA EDITRICE e OMAGGIO A LIVIO VECCHIARELLI
Presentazione del volume di IRENE GUDIMA
VECCHIARELLI EDITORE: COSTRUZIONE DI UN CATALOGO CULTURALE.
PREFAZIONE DI CHIARA FAGGIOLANI,
NOTA DI GIOVANNI SOLIMINE
I quaranta anni della casa editrice e omaggio a Livio Vecchiarelli
Sabato 3 ottobre in Manziana, ore 16, presso ex area industriale MOTOSI nel bosco Macchia Grande