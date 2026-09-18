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I quaranta anni della casa editrice e omaggio a Livio Vecchiarelli

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Sabato 3 ottobre in Manziana, ore 16, presso ex area industriale MOTOSI nel bosco Macchia Grande
(entrata Via Lazio – strada direzione Sasso)
I QUARANTA ANNI DELLA CASA EDITRICE e OMAGGIO A LIVIO VECCHIARELLI
Presentazione del volume di IRENE GUDIMA
VECCHIARELLI EDITORE: COSTRUZIONE DI UN CATALOGO CULTURALE.
PREFAZIONE DI CHIARA FAGGIOLANI,
NOTA DI GIOVANNI SOLIMINE

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