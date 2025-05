Contributi dalla Regione per i Consigli dei giovani, ragazzi e bambini.

Supportare l’istituzione o la gestione di Consigli dei Giovani (14 -18 anni), delle ragazze e dei ragazzi (scuola primaria di II grado) e bambine e bambini (scuola primaria). La Regione Lazio ha stanziato 200mila euro per i progetti che vanno presentati dai comuni entro il 15 maggio 2025.

L’idea nasce per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e sociale della comunità. L’obiettivo principale di questi Consigli è, infatti, quello di educare i ragazzi a comprendere i meccanismi democratici, promuovere il loro coinvolgimento nelle decisioni che riguardano la loro città o paese, e sviluppare un senso di responsabilità civica. Un’attività educativa sempre attuale. I beneficiari sono i Comuni della Regione Lazio e Municipi di Roma Capitale, in forma singola o associata.

I contributi per l’istituzione nuovi Consigli prevedono fino a 6.000,00 euro mentre i contributi per la gestione Consigli esistenti: fino a 4.000,00 euro Erogazione in unica tranche

E’ possibile fare domanda (entro il 15 maggio 2025) per una sola tipologia di Consiglio (giovani, ragazze/i o bambine/i) sia per quelli di nuova istituzione che per la gestione. Le domande devono essere inviate via PEC a serviziocivileregionale@pec.regione.lazio.it utilizzando gli appositi moduli editabili e dovranno riportare la seguente dicitura ““Legge regionale n. 20/2007. Avviso pubblico 2025. Richiesta di contributo per … (specificare se la richiesta è per l’Istituzione o la Gestione) del Consiglio Comunale dei … (specificare se la richiesta riguarda il Consiglio dei Giovani, delle Ragazze e dei ragazzi o quello delle Bambine e dei bambini).” La graduatoria sarà formata secondo l’ordine di arrivo delle domande. Terminata l’istruttoria delle domande pervenute, la competente Direzione procederà all’approvazione di due distinte graduatorie, definite in base all’ordine di arrivo delle domande: una per l’Istituzione dei Consigli dei Giovani, delle Ragazze e dei Ragazzi, delle Bambine e dei Bambini e l’altra per la Gestione dei Consigli dei Giovani, delle Ragazze e Ragazzi, delle Bambine e Bambini.

Per maggiori informazioni visitare il link: https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/bandi/avviso-2025-lr-20-2007-concessione-di-contributi-per-la-promozione-degli-strumenti-di-partecipazione-istituzionale-delle-giovani-generazioni-alla-vita-politica-e-amministrativa-locale-deliberazione-d/

Contatti

serviziocivileregionale@pec.regione.lazio.it

fmazza@regione.lazio.it o mmura@regione.lazio.it