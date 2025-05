“Occhio ai bimbi”: Il service Lions per la diagnosi precoce dell’Ambliopia

Anche quest’anno il Lions Club Bracciano – Anguillara Sabazia – Monti Sabatini ha effettuato, grazie alla presenza del Prof. Alfonso Carnevalini, già Direttore del Reparto di Oculistica dell’ Ospedale di Viterbo il service nazionale Lions denominato “Occhio ai Bimbi”. In cosa consiste?

Si tratta di una campagna di screening gratuita svolta da oculisti che effettuano un controllo rivolto ai bambini delle scuole dell’Infanzia perchè è proprio nella fascia d’età dai 3 ai 5 anni che è opportuno valutare malattie e difetti della vista,in particolare la presenza dell’ambliopia, nota anche come “occhio pigro”. La presenza di casi è stimata nella popolazione pediatrica fra il 2 ed il 4%, e viene raccomandata una diagnosi precoce, preferibilmente entro il 4° anno e comunque non oltre il 6° – 7° anno di età, epoca in cui lo sviluppo delle connessioni neuronali si chiude.

L’ambliopia infatti è la riduzione visiva di un occhio a causa di uno sviluppo anomalo delle connessioni nervose con il cervello, dovuta ad una non adeguata stimolazione. Accade talvolta che un occhio, apparentemente normale, non venga adeguatamente usato perché il cervello preferisce collegarsi con l’altro. E così, un bambino apparentemente senza difficoltà a vedere alla lavagna, in realtà abbia un occhio del tutto “assente” o non funzionante perchè il cervello sta utilizzando solo le immagini nitide che provengono dall’occhio sano ed ignora quelle sfocate trasmesse dall’occhio con alterazioni funzionali.

Le cause più comuni sono lo strabismo ed i vizi di refrazione (miopia, ipermetropia, astigmatismo) e, se non individuata tempestivamente, questa condizione funzionale può comportare importanti conseguenze: lo stress visivo, infatti, può condizionare negativamente lo sviluppo psicomotorio, cognitivo e relazionale del bambino.

Ecco perché è così apprezzato dalle famiglie che hanno autorizzato volentieri, a partire dal 19 febbraio, il nostro intervento di screening precoce nelle scuole del territorio sabatino, in sinergia con le Direzioni scolastiche e le insegnanti dei diversi plessi scolastici.

Il controllo realizzato con l’utilizzo di una specifica strumentazione, il “Welch Allyn Spot Vision Screener”, consente uno screening rapido e non invasivo , che per i bimbi è simile a fare una semplice “ fotografia “ a breve distanza.

Le scuole dell’Infanzia “servite” quest’anno sono state le seguenti: l’Istituto Comprensivo di Bracciano con 120 alunni; la Scuola paritaria del Divino Amore con 7 bambini e, infine, l’Istituto Tommaso Silvestri distribuito su 3 sedi, con 90 bambini nel Plesso di Trevignano,46 bambini nel Plesso di Pasqualetti e, ancora, con 66 bambini nel Plesso di Via dei Lecci.

Le singole scuole sono state molto disponibili a predisporre uno spazio adeguato, ossia un luogo non troppo illuminato per una migliore resa dell’apparecchio e fornito di scrittoio per le operatrici lions che si sono occupate di compilare il materiale cartaceo.

I referti medici sono stati consegnati alle maestre in busta chiusa.

Un particolare ringraziamento va alle socie del LC Bracciano Anguillara S.Monti Sabatini: Patrizia Bellesi, Maria Elisa Pezone, Gloriana Anselmi, Simonetta Di Camillo, che hanno coordinato ed assistito materialmente l’oculista nello svolgimento.

Anna Ramella

Comitato Comunicazione e Marketig

LC Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini