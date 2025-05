Una nuova collaborazione istituzionale nasce a Bracciano

Il Comune ha sottoscritto una convenzione con la sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, segnando l’avvio di una collaborazione orientata al presidio del territorio, alla sicurezza urbana e al rafforzamento del senso civico nella comunità.

L’accordo prevede un impegno concreto dei volontari dell’ANC, che affiancheranno la Polizia Locale in attività di vigilanza presso gli uffici comunali e in iniziative di monitoraggio nelle aree sensibili del territorio. Una presenza discreta ma costante, con l’obiettivo di prevenire situazioni critiche, supportare le forze dell’ordine e offrire un punto di riferimento visibile per i cittadini.

“Siamo convinti che questa collaborazione rappresenti un passo importante verso una comunità più sicura e solidale. Avere al nostro fianco l’Associazione Nazionale Carabinieri è un privilegio: insieme possiamo promuovere la cultura della legalità e rafforzare il tessuto sociale”, ha dichiarato il sindaco Marco Crocicchi.

L’Associazione Nazionale dei Carabinieri sarà presente all’interno del Palazzo Comunale, al piano terra di Piazza IV Novembre 6, rendendo ancora più accessibile il punto di contatto con la cittadinanza.