Il 1 maggio in Turchia tra le manifestazioni e la resistenza politica

Il 1 maggio la rinomatissima festa in Italia, tanto attesa dalla gran parte dei lavoratori perché in quel giorno, ovviamente in base alle esigenze e al tipo di attività, sono esonerati a recarsi al posto di lavoro. Si tratta della loro festa e possono stare tranquillamente a casa. Ma se questo è vero nel Belpaese, la stessa cosa non vale nel resto del mondo dove anzi in alcuni casi ci sono situazioni particolari come guerre o come resistenze politiche. E’ questo il caso di come si è svolta altrove la festa dei lavoratori. Infatti, in Turchia, a Istanbul per la precisione si è verificata una dimostrazione di resistenza politica dove la polizia per la questa situazione si è vista costretta a dover arrestare più di 400 persone durante le manifestazioni che si sono verificate nel più grande atto di sfida dalla detenzione del sindaco Ekrem Imamoglu una figura importante dell’opposizione.

Per la precisione sembra che siano state arrestate 407 persone a Istanbul mentre si recavano nella piazza Taksim, simbolo storico delle lotte dei lavoratori e ora anche dell’opposizione del governo, ad affermarlo il ministro degli interni Ali Yerlikaya

Nel tentativo di bloccare queste proteste le autorità hanno imposto delle costrizioni molto dure, come il blocco dei mezzi pubblici e quindi metro chiuse, accessi bloccati e un controllo ferreo con oltre 52.000 agenti.

Dopo il 19 marzo con l’arresto di Imamoglu con forti accuse di corruzione e terrorismo ritenute valide da alcuni, la tensione si è fatta sempre più forte e concentrata in questo Paese. Inoltre, nonostante le limitazioni, i blocchi e tutti i “rimedi” presi per limitare il più possibile lo svilupparsi di altre manifestazioni, queste ultime hanno avuto comunque luogo, soprattutto ad Ankara, Smirne con un totale di 212 raduni in 78 province e quasi 300.000 partecipanti.

Un 1 maggio quindi molto alternativo dove con un numero di 52.000 poliziotti che ti circondano nel posto in cui si è, non ci si sente più controllati, bensì assediati. Ma se il numero dei poliziotti è stato così ampiamente concentrato è chiaramente una dimostrazione che Erdogan ha qualche preoccupazione e timore per una piazza che non ha malgrado tutto voglia di piegarsi.

Claudia Reale

Redattrice L’agone