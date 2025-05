A tutto MiniBasket

Tanti programmi messi in atto dal Bracciano Basket per il gioco-sport dei più piccoli. Tante iniziative non solo per gli associati. Ecco gli appuntamenti.

MAGGIO: CORSO GRATUITO MINIBASKET

Rivolto a tutti i bambini e le bambine della scuola elementare di Bracciano. Tutti gli Istruttori dell’Associazione aderiranno al Progetto, alternandosi in campo e accendendo l’entusiasmo dei partecipanti.

IL SABATO MATTINA dalle 10 alle 11

ECCO le date : MAGGIO 3-10-17-24-31 al Palaprovincia di Viale delle Palme, 1

Manda la tua adesione a segreteria@braccianobasket.it

27^ EDIZIONE MINIBASKET CAMP –

15 giorni tre settimane LUN-VEN 16 giugno\4 luglio

ORARIO 8:30 – 13:00

– Perché BASKET CAMP: “Bambini e ragazzi hanno bisogno di sport ed attività ludiche, per crescere in maniera armoniosa sia dal punto di vista fisico che psicologico. Il Basket Camp si pone l’obiettivo di raggiungere questi obiettivi attraverso il gioco, la socializzazione, passione e la professionalità del team.

Per NUOVI e vecchi iscritti 6-13 anni. 15 giorni di Sport, Tecnica, Entusiasmo e Divertimento.

Le attività si svolgeranno presso la struttura Palaprovincia e quella adiacente Playground.

Info: 3358308823 – oppure presso il Palaprovincia tutti i pomeriggi 16:30-19:30

CORSI MINIBASKET GRATUITI PER TUTTA L’ESTATE

Per TUTTI i bambini\e corsi GRATUITI per l’intera estate dal 16 giugno al 31 luglio presso il Playground di via dei Lecci nei giorni di Lunedì – Mercoledì e Venerdì , rivolto ai bambini/e dai 5 ai 12 anni di età.

Info: 3358308823 – 3271442870 – segreteria@braccianobasket.it

MINIBASKET PER TUTTI PRENOTA IL TUO POSTO

oppure presso il Palaprovincia tutti i pomeriggi 16:30-19:30