I bambini di Trevignano a scuola di sicurezza stradale: un percorso formativo tra giochi, segnali e consapevolezza

Una mattinata all’insegna dell’educazione e del divertimento per i piccoli studenti delle scuole elementari di Trevignano Romano, che hanno preso parte con entusiasmo al progetto “A Scuola di Sicurezza Stradale”, promosso dal Corpo della Polizia Metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale.

Tra semafori, strisce pedonali, rotatorie e segnaletica, i bambini hanno potuto cimentarsi in un vero e proprio percorso urbano in miniatura, pensato per insegnare le regole fondamentali della strada in modo pratico e coinvolgente. Alla guida di minivetture e ciclomotori progettati su misura, i piccoli automobilisti hanno simulato situazioni di traffico quotidiano, acquisendo maggiore consapevolezza e responsabilità.

Grazie alla guida attenta degli istruttori della Polizia Metropolitana, le lezioni hanno combinato teoria e pratica in un’esperienza formativa resa ancora più efficace dalla modalità ludica e interattiva.

A coronare la giornata, un momento speciale che ha emozionato tutti: la consegna simbolica del “Foglio Rosa”, a testimonianza dell’impegno e dell’apprendimento dei giovani partecipanti.

A premiare i bambini e a sottolineare l’importanza dell’evento erano presenti:

Manuela Chioccia, Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture della Città metropolitana di Roma Capitale

Claudia Maciucchi, Sindaco di Trevignano Romano

Luca Galloni, Vicesindaco di Trevignano Romano

Viola Catena, Assessore del Comune di Trevignano Romano

L’Amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento alla Città metropolitana di Roma Capitale, agli agenti della Polizia Metropolitana, ai nostri agenti della Polizia Locale, ai docenti, agli organizzatori e, soprattutto, ai bambini, veri protagonisti di questa splendida giornata educativa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Consigliera Manuela Chioccia per l’impegno e la presenza costante nel promuovere iniziative dedicate alla sicurezza e alla formazione dei più giovani.

Educare alla sicurezza stradale fin da piccoli significa costruire un futuro più consapevole e sicuro per tutti.