D’AMATO: MODELLO ROMA VINCENTE, ORA SERVE CONSOLIDARLO CON POTERI ADEGUATI

“La complessa gestione organizzativa dei funerali del Papa è stata impeccabile, frutto di un lavoro di squadra basato sulla collaborazione istituzionale e la concretezza, che hanno dato lustro all’intero Paese. Vanno ringraziati il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il Prefetto, Lamberto Giannini, il Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, le autorità governative e tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine e delle forze armate che hanno garantito la sicurezza. Roma e i romani si sono dimostrati ancora una volta efficienti di fronte alle grandi sfide, come già avvenne durante l’emergenza Covid. In un paese che fa polemiche su tutto, questo modello di cooperazione istituzionale va preso di esempio e consolidato anche attraverso strumenti legislativi adeguati per la funzione di Roma Capitale”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.