Sclerosi multipla, in Piazza Aldo Moro a Cerveteri tornano le “Erbe Aromatiche di Aism”

A Cerveteri in Piazza Aldo Moro tornano le erbe aromatiche di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Sabato 3 e domenica 4 maggio, infatti, i volontari saranno in piazza per raccogliere fondi a sostegno delle attività di ricerca scientifica e assistenza condotte da medici e ricercatori a favore di tutte le persone affette da sclerosi multipla: una malattia che ad oggi ancora non ha una cura e che nel mondo colpisce quasi 3 milioni di persone.

A coordinare il punto solidale di Cerveteri, come di consueto ci sarà Adele Prosperi, consigliera comunale e storica volontaria dell’Associazione. Con una donazione di 12 euro, sarà possibile acquistare un kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate: dal timo aromatizzato anche al limone, alla maggiorana, al rosmarino, salvia e origano. Ce n’è per tutti i gusti. Un misto di colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire al meraviglioso gusto della solidarietà i piatti della propria cucina.

«Dopo il successo della campagna di “Bentornata Gardensia” del mese di marzo, durante la quale abbiamo raccolto in totale 1400 euro in una sola giornata – ha dichiarato Adele Prosperi– un nuovo appuntamento con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, una delle maggiori realtà a livello europeo che si occupano di sostegno alle persone con sclerosi multipla. Con i fondi raccolti con le erbe aromatiche, che come sempre al termine dell’iniziativa provvederemo a devolvere tramite bonifico bancario all’Associazione e che pubblicheremo sui social e sugli organi di stampa, Aism potrà continuare a garantite le risposte di cura, di assistenza e di supporto di cui le persone affette da sclerosi multipla hanno bisogno».

«Come sempre– prosegue Adele Prosperi – vi aspettiamo con il nostro punto solidale. In tanti anni di attività nel territorio, la nostra città si è sempre dimostrata essere una collettività estremamente solidale, rispondendo sempre in maniera importante e generosa alle varie campagne di sensibilizzazione del territorio, permettendoci di raccogliere sempre tanti fondi da devolvere in favore della ricerca scientifica e garantire dunque un sostegno concreto alle persone con sclerosi multipla e a tutte le attività portate avanti da medici e ricercatori per trovare finalmente una cura ad una malattia che ad oggi è purtroppo ancora incurabile».

La sclerosi multipla è una malattia cronica: al momento non esiste una cura definitiva, ma sono disponibili numerose terapie che modificano il suo andamento, rallentandone la progressione. La sclerosi multipla può esordire ad ogni età della vita, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Le persone con sclerosi multipla stimate nel mondo sono quasi 3milioni, di cui un milione e duecentomila in Europa e quasi 140 mila in Italia. Il numero di donne con sclerosi multipla è quasi triplo rispetto agli uomini.

Maggiori informazioni, sono disponibili su www.aism.it