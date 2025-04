Pulcinella nella luna, in scena a Bracciano

Stanco di non trovare risposte in un mondo spesso più assurdo di lui, Pulcinella decide di cercarle sulla Luna.

Lasciando indietro inquinamento, guerre, povertà e fame, cercherà di scoprire come si può vivere “a capa sotto”. Ma se il mondo lassù è la Luna del mondo quaggiù, siamo noi una Luna, per un altro mondo?

Attraverso i “viaggi lunari immaginari”, che costellano la letteratura antica e moderna, abbiamo immaginato un Pulcinella che esplora “quel mondo di cui questo mondo è Luna” e, attraverso il confronto con le differenze fra questi, scopre le verità del proprio mondo; una metafora in forma di favola, che con l’aiuto della classica maschera e del suo racconto fresco e a volte ingenuo, ci mostra il bisogno di ricercare un altro mondo possibile, una dimensione ideale di armonia con la natura e l’ambiente, per tutti; un mondo che, oggi, ci sembra lontano quanto la Luna, ma che, con l’impegno collettivo, può essere alla portata di tutti.

Un esperimento a metà fra teatro di strada e storytelling, attraverso l’uso della maschera di Pulcinella, secondo i canoni della Commedia dell’Arte tradizionale rivisitata: La maschera e pochi oggetti popolano da soli la scena che, attraverso la suggestione del racconto teatrale e delle ispirazioni di grandi autori della letteratura, si trasforma in un universo intero davanti agli occhi degli spettatori.

SCRITTO, DIRETTO, INTERPRETATO DA: Federico Moschetti

Una produzione Teatro Origine

Menzione speciale della giuria de “L’arena di Cyrano” – premio “Le mille e una piazza – in memoria di Eugenio Allegri” – Atelier Teatro Milano; 17 febbraio 2024

ingresso libero