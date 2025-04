Le erbe mangerecce dell’antica Monterano

Facile passeggiata guidata ADATTA A TUTTI E PER TUTTI, nella splendida cornice dell’antico borgo di Monterano per conoscere, identificare e raccogliere le erbe spontanee commestibili.

In una breve ma ricco percorso ad anello, domenica mattina 4 maggio entreremo nella splendida cornice dell’antica Monterano, cercando in ogni angolo le erbe spontanee commestibili e gli antichi usi che ne facevano anche i butteri.

Appuntamento: ore 9,30 al Parcheggio di Casale Persi (Str. Antica Monterano, 00060 Canale Monterano RM) ore 9,30 al Parcheggio di Casale Persi (Str. Antica Monterano, 00060 Canale Monterano RM) https://maps.app.goo.gl/ TtwG3Gn2VqP75dj77

Difficoltà: Livello escursionistico CAI T (Turistico), passeggiata guidata su fondo naturale, lunghezza totale circa 2 km.

L’accompagnatore è un agronomo forestale. Guida ambientale escursionistica dal 2013. Guida associata AIGAE tessera LA799. Docente di corsi sul riconoscimento delle erbe spontanee commestibili dal 2018.

A chi è rivolto? A chi ha già frequentato con noi i corsi sul riconoscimento delle erbe spontanee commestibili, ma anche a chi vuole conoscere per la prima volta le meravigliose virtù delle piante spontanee.

Al termine dell’uscita, SORPRESA “SPONTANEA”!!!

Il contributo per la partecipazione è di 20 Euro (10 Euro per under 18 )