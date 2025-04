A Roma “mondo su tela” personale di Laal Abazari

Dal 25 aprile al 1° maggio la Galleria Arte Sempione di Roma, in collaborazione con la rivista internazionale Parsforte, ospiterà “Mondo su tela, arte in un racconto di silenzio e colore”, personale di Laal Abazari. Si tratta di un’artista assai versatile le cui opere riuniscono culture provenienti da molti Paesi, trasmettendo un messaggio di solidarietà e di unità attraverso il linguaggio universale dell’arte. La mostra sarà inaugurata venerdì 25 aprile, alle ore 18, nei locali di Corso Sempione, 8. L’organizzazione è a cura di Mario Borgato.

Laal Abazari è nata nel 1978 a Baktiari in Khuzestan, una delle trentuno province dell’Iran e ha vissuto tra Teheran, Dubai, Istanbul, Düsseldorf; ora porta a Roma, nel cuore pulsante dell’arte europea, la sua esperienza per sottolineare l’importanza dell’unità tra i popoli.

“Entrare nel panorama internazionale dell’arte e operare a livello globale richiede un’attenzione e una sensibilità particolare: è necessario conoscere a fondo la cultura e le caratteristiche artistiche sia del Paese d’origine dell’artista quanto del luogo in cui l’opera viene esposta”, spiega Amir Sharifi, curatore internazionale e Direttore responsabile della rivista canadese Parsforte, “Non si può semplicemente esporre, senza una visione chiara, rischiando di compromettere il futuro artistico di un talento con scelte errate. Abbiamo trovato nella Galleria Arte Sempione un team di professionisti, una famiglia di amanti dell’arte: tutto viene gestito con il massimo della professionalità, andando oltre una prospettiva solo commerciale. Noi vediamo l’arte in un modo diverso. Pensiamo in modo globale”.

Contatti:

Mario Borgato +39 375 820 6933

Amir Sharifi +39 350 986 6646

info@parsforte.com