Municipio XV. Torquati-Martelli: “Con protocollo ASDO Don Orione basket in carrozzina sosteniamo inclusione”

“Favorire la cultura e il diritto alla pratica sportiva per tutti, l’integrazione sociale e il contrasto a tutte le forme di discriminazione; promuovere il benessere psico-fisico personale e della comunità, la lealtà sportiva, la valorizzazione del territorio municipale e delle sue eccellenze, la non violenza e il rispetto delle regole comuni.

Il protocollo d’intesa appena siglato con ASDO Don Orione basket in carrozzina, rappresenta per il Municipio XV un altro grande passo nel programma di promozione sportiva dello sport di cittadinanza e per l’inclusione sociale. Un impegno per ampliare sempre più la possibilità di accesso allo sport e alla pratica sportiva a tutti, favorendo i giovani, le fasce di popolazione over 65 e le persone in situazioni di disagio psico-fisico nella pratica di uno sport come il basket a livello competitivo.

Grazie davvero al Presidente Enrico Maria Antonelli e a tutta l’Associazione sportiva che da oggi entra a far parte della nostra Comunità e che siamo certi saprà offrire un grande contributo in termini di sensibilizzazione, inclusione e cultura sportiva.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio e allo Sport, Tommaso Martelli.