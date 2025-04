All’Auditorium Delia Scala di Bracciano incredibile spettacolo “Sulle ali del valzer”

Un esempio di come una Amministrazione debba agire, quando pensa realmente alla crescita culturale dei cittadini, lo si è avuto a Bracciano il 14 aprile quando, presso il gremito auditorium dedicato alla celeberrima Delia Scala, supportando lo spettacolo “Sulle ali del valzer”, si è dedicato un intero concerto ad un excursus storico musicale che ha preso spunto dalla celebrazione dell’anniversario di Johann Strauss figlio (il 25 ottobre saranno 200 anni dalla sua nascita).

La parola tedesca “valzer” significa “volteggio” e ben descrive l’elegante e romantico movimento dei ballerini, sul riconoscibilissimo ritmo ternario di questa musica, nata a fine XVIII secolo in Austria, che ebbe un immediato successo. Il valzer si diffuse rapidamente ovunque, non solo per il carattere fluente e orecchiabile della musica, ma anche a motivo del fatto che, per la prima volta, la coppia di ballerini danzava abbracciata.

Alla brava attrice Maria Beatrice Giovani, che ha presentato autori ed interpreti delle dolci note dei popolari brani, eseguiti da due pianisti Massimiliano Tisano e Simone Colucci e tre soprano dalle voci incantevoli: Miriana Colagiovanni, Francesca Paolucci e Lisadora Valenza, si è aggiunto il Sindaco Marco Crocicchi che ha salutato i presenti e sottolineato l’importanza della cultura musicale.

Il direttore artistico Amarilli Nizza ha ringraziato il Comune di Bracciano per aver accolto la proposta musicale e la presidenza del Consiglio regionale del Lazio che ha sostenuto il progetto della “Claudia Biadi Music Academy Aps” che “ha lo scopo di promuovere una più diffusa cultura musicale in particolare tra i giovani, valorizzando gli spazi del territorio”.

Questo appuntamento, relativo al “Delia Scala in Musica”, è inserito in “Intuizioni di Primavera, Teatro, Cinema, Musica, Danza La rassegna che non si rassegna” promossa dall’Assessore alla Cultura del Comune di Bracciano, Bianca Alberi, che suggeriamo di seguire con attenzione.

Riccardo Agresti