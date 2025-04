Cerveteri. Ass. Parroccini: “Sport e solidarietà: connubio eccezionale a Cerveteri”

L’Assessore Manuele Parroccini: “Esempi bellissimi da parte delle nostre associazioni sportive, che uniscono disciplina e formazione al sociale”.

“Tante volte, con piacere, elogiamo i risultati sportivi in tutto il Lazio e in Italia delle realtà sportive della nostra città. Negli ultimi giorni invece, abbiamo avuto dimostrazione di come non soltanto siano campioni nello sport e nelle loro discipline, ma di come primeggino anche nel sociale, nell’aiutare il prossimo e a non voltare lo sguardo dall’altra parte. A tutte le Associazioni Sportive di Cerveteri, ai loro staff, dirigenti e atleti e ovviamente alle famiglie dei tanti sportivi che sempre si rendono attivi nella promozione di valori importanti per la nostra collettività, il mio plauso e ringraziamento più sincero”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri che prosegue:

“Proprio ieri abbiamo avuto il piacere di incontrare le Associazioni di Cerveteri che hanno scelto di mettere a disposizione opportunità di fare sport in maniera totalmente gratuita ai ragazzi e ragazze segnalati e assistiti dai servizi sociali. Un gesto di grande sensibilità e altruismo che punta ad includere e a far sì che tutti si sentano parte attiva di una società. Queste opportunità verranno chiaramente messe a disposizione di quelle famiglie già seguite dal servizio sociale: un modo per donare loro qualche ora di svago, di relax e di socialità, durante le quali lasciarsi alle spalle, all’interno di un contesto salutare e pulito, le piccole e grandi difficoltà di ogni giorno”.

“Sempre in tema di sport e sociale – aggiunge l’Assessore Manuele Parroccini – nei giorni scorsi abbiamo ricevuto una donazione importantissima da una realtà estremamente apprezzata nella nostra città quale l’Etrusca Atletica di Loredana Ricci. Insieme ai suoi atleti e atlete, hanno organizzato una raccolta di generi alimentari che la nostra Protezione Civile ha provveduto a ritirare e che distribuirà alle famiglie meno abbienti di Cerveteri. Un’ennesima dimostrazione di come lo sport possa essere uno strumento di solidarietà e condivisione con tutti”.

“A tutto il mondo sportivo di Cerveteri – conclude Parroccini – il mio ringraziamento per ciò che sempre svolgono, dentro al campo da gioco e fuori, dimostrandosi non soltanto campioni nelle proprie discipline, ma campioni di solidarietà”.