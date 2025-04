Sessantasette donne, resilienti al tumore al seno, hanno sfilato alla Rome Convention Center “La Nuvola”

Il 7 aprile, la redazione AGR ha diffuso la notizia riguardante l’iniziativa che ha visto ben 67 donne oncologiche, sfilare in passerella, come portatrici di bellezza e dignità, con le creazioni dello stilista Gianfranco Venturi. L’evento, organizzato nell’ambito della mostra per i 10 anni di “Women for Women against violence”, è stato così descritto nei dettagli:

” (AGR) Un’emozione collettiva ha avvolto il pubblico della Rome Convention Center “La Nuvola” domenica 6 aprile, in occasione della giornata-evento celebrativa dei 10 anni di Women for Women against violence, l’iniziativa ideata e prodotta da Donatella Gimigliano, presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas ETS. Un progetto coraggioso e unico nel suo genere, che da dieci anni accende i riflettori – anche attraverso il format televisivo in onda su RAI – su due “die killer” delle donne: la violenza di genere e il tumore al seno.

Momento clou della giornata è stata l’eccezionale sfilata che ha visto protagoniste ben 67 donne oncologiche, vere e proprie ambasciatrici di resilienza e forza. A supportarle e unirsi all’iniziativa, numerose associazioni impegnate da anni sul territorio: Tricostarc di Giusi Giambertone, Ramo Rosa da Bologna con Giuliana Fiorini, Donne in Rinascita di Elisabetta Faraoni, Sportello Supporto Donna di Fabrizia Confalonieri, Zitto Cancro di Daniela Raponi e Avvraccio Rosa ODV di Maria Pia Dionisi.

(Nella foto: a sx, Antonella Gimigliano, organizzatrice dell’evento)

La sfilata ha portato in passerella bellezza e dignità, grazie alle creazioni dello stilista, e organizzatore dell’evento, Gianfranco Venturi. Il trucco e parrucco sono stati curati da Massimo Polese e Irene Quaglia di Mixart, mentre le modelle hanno brillato indossando anche le collane colorate realizzate da Maria Cristina Mannocchi.

Ad arricchire l’evento anche la musica dal vivo, con le performance di Roberto Icaro, noto per la sua voce che imita perfettamente Renato Zero, e Edy Giordano, una delle donne resilienti ritratta in uno degli scatti d’autore esposti in mostra, con un repertorio dedicato a Donna Summer. A rendere ancora più speciale il momento, ogni donna è stata omaggiata con i fiori offerti da Maria Fernanda.

A presentare la serata, l’attrice e conduttrice Antonella Salvucci, splendida in un abito “Camomilla” a crochet dedicato al Premio della kermesse, e alla pianta simbolo della solidarietà, e realizzato con amore e maestria della fashion designer Antonietta Tuccillo, anch’essa donna resiliente al tumore.

Il ciclo di eventi prosegue con un’importante tavola rotonda dal titolo Come la tossicità economica influenza la qualità della vita nelle donne con tumore al seno, in programma mercoledì 9 aprile dalle 9:30 alle 13, con ingresso libero a tutti. Un tema urgente e ancora troppo poco discusso, che punta l’attenzione sulle difficoltà economiche che si aggiungono alla sofferenza della malattia, penalizzando l’accesso alle cure e il reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

A moderare l’incontro sarà Gianni Todini, Direttore di Askanews, con i saluti istituzionali di Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina. Tra i relatori: Valeria Vittimberga (Direttore Generale INPS), Fabrizio d’Alba (Presidente Federsanità), Mario Baccini (Presidente ENM), Francesca Rovera (Presidente Scuola di Medicina Università dell’Insubria), Simona Loizzo (Presidente Intergruppo Parlamentare Tumore al Seno), Cosimo Damiano Capolupo (Vice Direttore Generale Banca Popolare del Lazio), Antonio Tomassini (Presidente Ass. Iniziativa Parlamentare per la Salute), Lucio Fortunato (Direttore Senologia Ospedale San Giovanni di Roma) e Giorgio De Toma, membro del Comitato Scientifico Nazionale LILT. Un confronto aperto e trasversale, per costruire insieme nuove consapevolezze e percorsi di vera inclusione”.

Nella foto in evidenza: Giusy Giambertone con le donne che hanno sfilato – © Tricostarc