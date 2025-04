L’Etrusca Atletica dona generi alimentari alla Protezione Civile Comunale di Cerveteri

L’Assessore allo Sport Manuele Parroccini: “Loredana Ricci e i suoi ragazzi esempio di come lo sport possa essere anche un importante strumento di solidarietà”

“Campioni nello sport, nella vita e nell’aiutare chi ha più bisogno. Non soltanto grandi vittorie e prestigiosi risultati sulle piste di atletica di tutta Italia e oltre, ma un gruppo fatto di ragazzi e ragazze dal cuore grande, che batte forte per lo sport e per far sì che nessuno rimanga da solo. Ieri, insieme al Sindaco Elena Gubetti, sono stato al Campo Enrico Galli per incontrare Loredana Ricci e il gruppo dell’Etrusca Atletica che avevano preparato per la città un regalo davvero speciale: tanti scatoloni di generi alimentari a lunga conservazione che il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha provveduto a ritirare e che consegnerà ai nuclei familiari che ne hanno bisogno. A Loredana Ricci, alle ragazze e ai ragazzi dell’atletica il mio ringraziamento per l’esempio che ogni giorno offrono non soltanto sulla pista di atletica ma anche nella vita”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che prosegue:

“Con Loredana Ricci ho un rapporto quasi quotidiano: è un vulcano continuo di idee e di proposte che puntano non solamente a favorire lo sport e uno stile di vita sano ma anche a dare un aiuto alla fascia più debole della nostra popolazione. Alcune settimane fa, il gruppo aveva vinto in una competizione tenutasi a Bracciano un grande cesto di generi alimentari, premio che i ragazzi hanno voluto integrare ed arricchire con ulteriori prodotti che ieri siamo passati a ritirare con la nostra Protezione Civile. Davvero un gesto bellissimo quello dell’Etrusca Atletica, una realtà che da sempre si pone sempre in prima linea quando c’è il bisogno di aiutare chi è più fragile. A Loredana e a tutto il gruppo, grazie di cuore e l’augurio di continuare a vivere sempre con entusiasmo e passione il mondo dello sport”.