Incendio a Testaccio in una palazzina, cause da accertare. Tra i soccorritori Paola Turci

Nel pomeriggio di ieri 8 aprile a Testaccio un incendio ha interessato la parte di una palazzina in via Giovanni Branca, all’angolo con via Pietro Querini, intorno alle 18.00. Sul momento sono interventi subito i vigili del fuoco che hanno scongiurato una disgrazia. Le fiamme hanno interessato più piani della palazzina a causa del fuoco che andava allargandosi insieme a una nube di fumo nero. Continuano ovviamente le indagini da parte della polizia. Ma in quel tragico e difficile momento sono stati vari gli aiuti, tra cui quello della cantante Paola Turci che ha prestato soccorso a una persona anziana che aveva delle difficoltà respiratorie. Un bambino invece è stato messo in salvo dal nonno. E’ stata inoltre evacuata una parte del palazzo e ci sono stati casi di persone intossicate tra cui otto persone che probabilmente facevano parte della casa da cui è partito l’incendio, dovuto forse per cause domestiche, si parla infatti di una friggitrice.

Ad ogni modo, stando alle prime ricostruzioni l’incendio avrebbe interessato il quarto e il sesto piano dello stabile. Le fiamme sono poi divampate all’interno di un appartamento, per cause ancora da accertare anche se appunto sembra di uso domestico, e poi si sono propagate a quelle dei vicini.

Inoltre, nella notte dodici persone sono state portate al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma a seguito dell’incendio avvenuto nell’edificio di Testaccio, tra cui anche un bambino di diciotto mesi per intossicazione da fumo. Tutti fortunatamente non in condizioni gravi.

Il ringraziamento da parte del sindaco Gualtieri per la prontezza e per l’intervento effettuato dai vigili del fuoco e dalla polizia «Grazie ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia di Stato e locale, che con il loro coraggio hanno salvato delle vite. Fortunatamente c’è stato un intervento tempestivo. Grazie agli agenti di polizia, che hanno salvato la vita ad alcune persone, anche a un bambino e grazie pure ai vigili, che sono stati straordinari. Avrebbe potuto essere una tragedia. Ci sono forse otto intossicati nella casa e sei o sette agenti, speriamo tutti in condizioni non gravi. E’ stata evacuata una parte del palazzo».

Claudia Reale

Redattrice L’agone