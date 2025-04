ASL ROMA 4: GIORNATA DELLA SALUTE A CIVITAVECCHIA IN OCCASIONE DEL PALIO MARINARO

Sabato 5 aprile, oltre 300 persone hanno partecipato alla Giornata della Salute organizzata dalla ASL Roma 4 in concomitanza con il tradizionale Palio Marinaro di Civitavecchia. L’evento, pensato per promuovere la prevenzione e il benessere tra i cittadini, si è svolto in concomitanza con una delle manifestazioni più sentite dalla comunità locale, offrendo un’occasione unica di unire sport, tradizione e salute pubblica.

L’iniziativa si è svolta lungo il porto storico, dove sono stati allestiti stand informativi e ambulatori mobili dove medici, infermieri e operatori sanitari hanno effettuato gratuitamente controlli e fornito consulenze di educazione sanitaria e corretti stili di vita.

Sono stati effettuati 60 screening per la maculopatia oculare, con 6 utenti seguiti dalla UOS Oculistica. Inoltre, sono state misurate 100 glicemie, 98 pressioni arteriose e saturazioni, e somministrati 37 vaccini.

Hanno partecipato 70 persone allo screening diabetologico Adiciv e 90 utenti sono stati visitati dalle professioniste dell’Ambulatorio della Nutrizione. Sono stati distribuiti 12 kit per lo screening del colon retto e 6 cittadini sono stati reclutati dal Centro Antifumo. Più di 100 persone hanno richiesto informazioni al Consultorio. Si sono registrati 135 accessi alla postazione Sicurezza negli Ambienti di Vita, 47 allo Screening HCV (di cui 20 prelievi e 27 interventi di educazione sanitaria). Sono poi stati somministrati dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 36 questionari di rilevazione degli stili di vita nei lavoratori e 20 questionari agli studenti sulla percezione dei rischi Lavoro correlati e distribuiti materiali informativi.

All’Ambulatorio della Sedentarietà hanno afferito 55 utenti e 15 è sono risultati con un indice considerevole di sedentarietà, di questi 10 hanno deciso di aderire al Gruppo di Cammino. Per l’occasione, il Gruppo di cammino aziendale ha percorso 8 km, facendo tappa alla terrazza del terminal crocieristico con 91 partecipanti.

“Abbiamo scelto di essere presenti a un evento simbolo per Civitavecchia come il Palio Marinaro – ha affermato Rosaria Marino, Direttore Generale della ASL Roma 4 – perché crediamo che la salute debba essere parte integrante della vita quotidiana. Ringraziamo tutte le istituzioni locali e i volontari per la loro collaborazione, in particolare Mare Nostrum per l’invito anche quest’anno.”