MUNICIPIO XV, TORQUATI: “SU DECENTRAMENTO NO A INUTILI POLEMICHE DELL’OPPOSIZIONE. A FORZA ITALIA PROPONGO PROPOSTA CONDIVISA”

“Leggo con stupore quanto scritto dal gruppo di Forza Italia del Municipio XV, che a seguito dell’astensione in Consiglio municipale della maggioranza sull’ordine del giorno sul decentramento ai Municipi da loro presentato, neanche troppo tra le righe ci accusa oggi di essere contro la legge di Roma Capitale, per cui recentemente il Sindaco Gualtieri si è espresso anche in audizione parlamentare e per cui, proprio in quella occasione, con una nota unanime tutti i Presidenti di Municipio hanno ribadito tutto il loro sostegno e la massima condivisione.

In Parlamento da anni giacciono svariate proposte di legge su Roma Capitale proposte dai partiti, alle quali solo ultimamente si è aggiunta quella di Forza Italia.

Ai Municipi non servono documenti votati che diventano volantini per la campagna elettorale, ma atti concreti. Più che fare l’ennesima polemica fine a sé stessa con l’unico scopo dello scontro politico, sarebbe invece l’ora di un atto di responsabilità condiviso trasversalmente tra le forze politiche dei territori, e quindi dalle amministrazioni municipali, che faccia finalmente comprendere al Governo Italiano che il tema del decentramento non è davvero più rimandabile e che una legge per Roma Capitale è ormai indispensabile, oltre che urgente.

Invece che fare polemica su temi così importanti propongo quindi a tutti i gruppi politici del municipio di confrontarsi e di votare insieme un nuovo documento da sottoporre anche a tutte le altre assemblee municipali.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati