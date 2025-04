Da Mondadori Cerveteri la “maratona Shantaram” e il libro di Francesca Reboa

Pomeriggio ricco di appuntamenti quello di sabato 12 aprile da Mondadori Bookstore Cerveteri. Alle 13:30 lezione di Yoga gratuita con Flavia Borgna di Unione House Yoga, a seguire Roberto Frazzetta per i vent’anni del romanzo di Gregory Roberts e alle ore 18:00 Francesca Reboa presenta “Mille volte la prima volta”

Una giornata ricca di appuntamenti quella di sabato 12 aprile da Mondadori Bookstore a Cerveteri. Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti hanno infatti organizzato un lungo programma di iniziative capace di spaziare dalla meditazione yoga alla lettura fino alla musica. Una nuova iniziativa nell’ambito della rassegna #laMondadoriCerveteriIncontra, che sin dal suo esordio sta riscontrando un ampio successo di pubblico in ogni occasione.

Il primo evento in scaletta è fissato per le ore 13:30, con Flavia Borgna della Union House Yoga A.S.D., che terrà una lezione di Yoga gratuita aperta a tutti. Un momento non soltanto di benessere psicofisico, ma anche preparatorio all’appuntamento successivo, quello delle ore 17:00, ovvero la “Maratona Shantaram”, un evento organizzato in collaborazione con il “Samsara Caffè Letterario”, che vedrà lo scrittore Roberto Frazzetta leggere alcuni brani del romanzo dell’autore australiano Gregory David Roberts in occasione del ventennale dalla sua prima pubblicazione in Italia.

Concluderà il lungo pomeriggio di eventi, alle ore 18:00, la presentazione del libro di Francesca Reboa, edito da Pathos Edizioni, “Mille volte la prima volta”, la storia di Valeria, un’affermata psicologa, un lavoro che ama, due figli adorabili e un ex marito. Una vita tranquilla che però viene improvvisamente scossa dal ritorno, vent’anni dopo, di Alessandro, il suo primo amore. Un romanzo avvincente che affronta il delicato argomento della condizione della donna, sia essa in un contesto di sviluppo economico e sociale sia di guerra e povertà. Modera la presentazione, la Professoressa Giovanna Caratelli di Scuolambiente. Intermezzi musicali dal vivo, con il gruppo musicale “Blackout”.

“Oltre all’appuntamento pomeridiano con la presentazione letteraria, abbiamo pensato per questo sabato un programma più articolato e con più iniziative – dichiarano Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori Bookstore Cerveteri – si comincerà nelle prime ore del pomeriggio con una lezione di yoga gratuita, un’iniziativa che se vogliamo possiamo intenderla anche come preparatoria alla maratona di letture dedicata ai vent’anni dall’uscita di Shantaram, un vero e proprio viaggio nel proprio ‘io’, nella parte più profonda e nascosta di se stessi. Ci teniamo con l’occasione a ringraziare Roberto Frazzetta, nostro concittadino, che ci condurrà con sapienza in questo appuntamento davvero di spessore. A seguire, il libro di Francesca Reboa, una storia affascinante e avvincente, moderata da una figura molto conosciuta nel nostro territorio come la Professoressa Giovanna Caratelli, da sempre impegnata non soltanto nella diffusione e promozione letteraria ma anche in tantissimi appuntamenti legati al sociale. Come sempre, tutte le iniziative sono aperte a tutti e la partecipazione è gratuita. Vi aspettiamo da Mondadori, per un pomeriggio insieme, un pomeriggio in cui perdersi tra le pagine dei libri”.