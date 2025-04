Dalla scrittura alla realtà: il percorso creativo degli studenti per la sostenibilità

Il 20 marzo, presso l’Istituto Comprensivo La Giustiniana, si è svolto il secondo incontro del progetto “Filma la tua area protetta”, un percorso didattico, rivolto a due classi della quarta elementare. L’iniziativa fa parte del programma GENS, che mira a sensibilizzare gli studenti sulle sfide attuali e sulle conseguenze delle attività umane della crisi climatica.

L’incontro, ricco di creatività e riflessioni, ha visto protagonisti gli studenti, che hanno esplorato i temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente attraverso la scrittura a mano e il disegno. Guidati dalle insegnanti Francesca Pizzi, Rosa Gagliano, Anna Mancini e Patrizia Infusino, i giovani partecipanti hanno realizzato lavori in cui hanno dato voce alla loro visione della natura e della sua salvaguardia. Con cartoncini, testi scritti a mano e disegni, ogni lavoro ha raccontato una storia unica, ma tutte le storie erano unite dall’impegno verso la sostenibilità.

Io, Paola Forte, redattrice de L’agone e grafologa, ho accompagnato i ragazzi nella lettura dei loro testi, sottolineando il valore della scrittura a mano non solo come mezzo di comunicazione, ma anche come espressione autentica della propria creatività e personalità.

La mattinata è stata partecipativa: dopo la presentazione dei lavori, gli studenti hanno condiviso ispirazioni e messaggi, proponendo idee creative per la tutela dell’ambiente. I loro testi e disegni hanno evidenziato l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura.

L’incontro è stato arricchito dagli interventi di Claudio Zamarion, rappresentante di Angelica Vision, che ha illustrato le fasi di realizzazione del cortometraggio che sarà girato presso la Caldara di Manziana, e di Giancarlo Morgana, ecologo dell’ENEA, che ha approfondito il valore delle aree protette e l’importanza di preservare la biodiversità.

A testimoniare l’importanza dell’evento, era presente anche il giornale L’agone, rappresentato dal presidente Giovanni Furgiuele, che ha sottolineato il valore delle iniziative educative come questa, capaci di stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza ambientale e una sensibilità più attenta verso le tematiche ecologiche.

L’incontro si è concluso con un saluto e con l’attesa del prossimo appuntamento, previsto per il 16 aprile. In quella data, gli studenti si recheranno alla Caldara di Manziana per osservare da vicino l’ambiente che sarà protagonista del loro cortometraggio. Sarà un’occasione unica per vivere direttamente il territorio, comprenderne il valore e raccontarlo attraverso il linguaggio cinematografico.

Paola Forte

Redattrice L’agone