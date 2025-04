Bettarelli: “Riusciti a dare una nuova idea di Canale Monterano”

Nato il 7 dicembre 1973, Alessandro Bettarelli si è presentato,nel 2021, con una lista che è stata l’unica in lizza, ottenendo anche 200 voti in più del 2016 e divenendo primo cittadino di Canale Monterano, per Lei cosa significa la politica e che senso ha farla?

Politica sono i grandi ideali, il dovere morale di non pensare solo a se stessi, ma a un mondo enorme, purtroppo sempre più concentrato sull’io, sull’avere. Mi è stato insegnato che se uno può, deve aiutare chi sta peggio e questa è l’ideale che perseguo e motivo per cui lavoro da amministratore pubblico, preferendo rendere attuale il mio impegno e affrontare i problemi quotidiani o la progettualità futura di una comunità come quella Canalese, semplice solo all’apparenza. Così negli ultimi anni siamo riusciti a mostrare la realtà di Canale: è un luogo che offre al cittadino servizi ottimi, in cui ci sono ottime scuole, strade pulite e, se hai un problema, c’è qualcuno che prova a risolvertelo. Luogo dove si vive immersi nella natura, dove puoi comprare pane, carne, formaggi, verdure prodotti localmente e venduti nella bottega dove genitori e figli lavorano insieme e che, quando entri, ti chiamano per nome.

Cosa ne pensa dell’abrogazione del reato di “abuso d’ufficio”?

Quel tipo di reato lo commetti perché sei incapace o perché sei disonesto. In entrambi i casi è giusto che si paghi. Ci sono però reati che possono portare un Sindaco in tribunale senza che abbia mai avuto alcun comportamento scorretto: solo in quanto rappresentante legale di un Comune in cui gli atti gestionali sono in carico ai responsabili delle aree e dei servizi. Sindaci e amministratori hanno un ruolo meramente d’indirizzo e impulso amministrativo, ma spesso pagano per atti gestionali su cui non hanno reale potere. Le difficoltà provengono da una burocrazia ipertrofica, a volte completamente inutile, che rallenta il lavoro invece di facilitarlo.

Come pensa di valorizzare le rovine dell’Antica Monterano e del magnifico territorio circostante?

Nel 2016, al nostro insediamento, un regolamento comunale prevedeva il divieto per le produzioni cinematografiche di girare a Monterano e in Riserva. Oggi il cinema è di nuovo di casa. Parimenti non c’erano bagni e strade decenti. Abbiamo istallato i bagni e rifatto completamente Via Casalini, Via Palombara e creato due nuove aree sosta, Comunaletto e Poggio Lupino, e un’area di sosta camper in zona Fontana. Ci siamo aggiudicati un bando regionale, il DTC2, e quest’anno ne vedremo finalmente i frutti che consisteranno in studi su contenuti storici e storico artistici finalizzati all’incremento delle conoscenze sull’antico abitato e sul territorio della Riserva; nel monitoraggio remoto per mezzo di tecniche satellitari, fotogrammetriche e termografiche; nell’illuminazione artistica dell’antico abitato; in un piano di sviluppo turistico e infine nello sviluppo di un portale web e di un’app, al fine di consentire una maggiore fruibilità da parte degli utenti.