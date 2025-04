Per Trevignano un evento di sport e amicizia. Campionati italiani indoor di rowing

L’8 e il 9 marzo scorso si sono tenuti a Roma i ventiquattresimi Campionati Italiani indoor di Rowing.L’importante manifestazione nazionale si è svolta nella Palestra Monumentale del Foro Italico, alla quale hanno preso parte 54 società remiere provenienti da tutta Italia con atleti e atlete di ogni età e abilità che si sono sfidati al remoergometro o simulatore di vogata.

La manifestazione sportiva ha visto una partecipazione straordinaria di atleti e di atlete e le due giornate di gara hanno confermato le attese, per i risultati ottenuti e per le grandi emozioni originate ai presenti dall’elevato grado di competizione agonistica e dal forte spirito sportivo degli atleti. La giornata inaugurale è stata dedicata alla distanza “regina” dei 2000 metri individuali, una vera prova di resistenza e strategia per proseguire poi con la staffetta 4×500. Domenica 9 marzo è stata la giornata delle competizioni più “esplosive” con la distanza dei 500 metri individuali, una sfida di pura potenza e velocità.

Tra le innumerevoli eccellenze sportive presenti a Trevignano Romano, ridente cittadina posta sulla riva nord del Lago di Bracciano, la società dilettantistica “Trevignano Rowing A.D.S.” nata nel 2022 ad opera di Giuseppe Papaluca – istruttore di tecnica ed apprendimento del ciclo di voga – ha partecipato alle varie discipline iscrivendo 24 tra atleti ed atlete, raggiungendo nella classifica finale un significativo e importante undicesimo posto e portando a casa ben 8 medaglie. Nelle gare sulla distanza dei 2000 metri Trevignano Rowing ADS ha schierato Assunta Mariani medaglia d’oro e campionessa italiana nella categoria 70/74, il promettentissimo giovane ventiduenne Davide Catena medaglia d’argento nella categoria 20/29, Francesca Mariani medaglia d’argento, Antonio Cariello medaglia d’argento, Giuseppe Papaluca medaglia d’argento, Chiara Nicolosi medaglia di bronzo e Laura Galli medaglia di bronzo. Anche la staffetta femminile composta da Piera Pennelli, Gina Pruteanu, Laura Galli e Nichola Agostinelli si è aggiudicata una meritata e prestigiosa medaglia di bronzo nella 4x500mt.

Oltre ai medagliati hanno preso parte alla competizione sui 2000 mt: Arianna Tabellini, Letizia Sonzio, Carlo Alberto Marchi, Castore Parissi, Gianluca Franchini e Francesco Perconti. Nella staffetta maschile 4×500 classificatasi al sesto posto hanno partecipato: Federico Simeoni, Alessandro Stefanelli, Daniele Prosia e Davide Catena. La competizione sportiva dello scorso fine settimana è stata una vera festa dello sport e un importante successo della Trevignano Rowing non solo per il numero degli iscritti e delle iscritte alla competizione, tutti agguerriti e lo spirito agonistico e di amicizia che è emerso e per la simpatia dimostrata sugli spalti dalle famiglie e dai sostenitori.