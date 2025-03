Premio nazionale Nati per Leggere. Sezione “Crescere con i libri” 2025

Anche per l’annualità 2025 le biblioteche del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino (Anguillara, Trevignano, Bracciano, Manziana, Formello, Campagnano, Mazzano, Cerveteri, Santa Marinella e Ladispoli) hanno partecipato, insieme ai piccoli lettori e lettrici delle scuole dell’infanzia al Premio nazionale Nati per Leggere per la sezione “Crescere con i libri“.

I nove libri selezionati per la fascia di età dai 3 ai 6 anni, affrontano un tema differente in occasione di ogni nuova edizione, per quest’anno il tema è “Con il mio corpo posso, faccio… sono! Il corpo negli albi illustrati per bambine e bambini”

Il Premio è assegnato direttamente dai bambini e dalle bambine, che hanno votato il loro libro preferito attraverso i referenti locali del programma nazionale Nati per Leggere. I voti verranno poi raccolti e conteggiati per eleggere un vincitore, premiato in occasione della XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino in programma tra il 15 e 19 maggio 2025.

Claudia Soccorsi

Redattrice L’agone