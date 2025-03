Mondadori Cerveteri, Valentina Farinaccio presenta “Babies” di Luigi Pavone

– riceviamo e pubblichiamo-

Terzo appuntamento della rubrica #laMondadoriCerveteriIncontra

Un racconto di vita difficile, a volte doloroso, tra l’esperienza al liceo, il rapporto con gli amici, il sesso e la malattia.

Ma anche molto “rock’n roll”, tra sport e musica. Prosegue con “Babies”, libro di Luigi Pavone, prematuramente scomparso, il ciclo di incontri letterari #LaMondadoriCerveteriIncontra.

L’appuntamento è per martedì 1 aprile alle ore 18:00. A condurlo, Valentina Farinaccio, che del libro ha curato la post-fazione. Valentina Farinaccio è una scrittrice. Nel 2022 ha pubblicato “Non è al momento raggiungibile”, il suo terzo romanzo per Mondadori. Collabora, fra gli altri, con Il Venerdì di Repubblica, d la Repubblica e La Stampa. È autrice della canzone “Una pancia”, che nel 2021 ha partecipato allo Zecchino d’oro. Per Chora Media, Il Salone del libro di Torino, e thePeriod, ha scritto e condotto diversi podcast. Modera l’incontro, Andrea Oliva, titolare insieme a Tarita Vecchiotti di Mondadori Bookstore Cerveteri.

Una storia disperata e di speranza, cento pagine da leggere tutta di un fiato, una storia di vita in provincia, con una scrittura densa, abbagliante e capace di travolgere il lettore dalla prima all’ultima pagina.

“Ospitiamo una novità assoluta in campo letterario, un libro che sta diventando un vero e proprio caso – spiegano Andrea e Tarita di Mondadori – siamo felici che a presentarlo sia una figura di spessore e di esperienza come Valentina Farinaccio. I pomeriggi letterari proseguiranno per tutto aprile nei quali auspichiamo ampia presenza di pubblico”