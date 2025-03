A proposito del Castello di Santa Severa, Fratarcangeli (PD)

Sul Castello di Santa Severa, parole importanti quelle espresse in queste ore dal consigliere regionale PD Lazio e Presidente della Commissione Trasparenza Massimiliano Valeriani.

A dichiararlo è il PD locale e la consigliera comunale Paola Fratarcangeli, Delegata al “castello di Santa Severa” e Presidente della Commissione istituita per la salvaguardia del prestigioso maniero.

“Le dichiarazioni del consigliere Valeriani – prosegue infatti Fratarcangeli – avvengono in momento significativo, quello della conclusione prossima dell’iter di redazione della nuova bozza di convenzione che il Comune di Santa Marinella intenderà condividere con Lazio Crea, gestore del complesso monumentale.”

“Il Castello di Santa Severa è un bene preziosissimo, non solo per il territorio comunale e quello del litorale, ma per tutto l’indotto culturale nel suo complesso – sottolinea la Delegata e Presidente di Commissione – Vetrina del nostro passato, l’interesse archeologico e turistico insito nel luogo hanno da sempre spinto il Partito Democratico a porre alta l’attenzione, anche e soprattutto in questa fase molto critica, con mozioni e interrogazioni presentate sia in Città Metropolitana di Roma Capitale che in Regione Lazio, come appunto dichiarato da Valeriani.

“FORSE SIAMO GIUNTI ALLA CONVENZIONE TANTO ATTESA! – conclude determinata la consigliera comunale PD – . Ringrazio vivamente il consigliere regionale Massimiliano Valeriani per quanto detto e promesso agli organi di stampa, apporto fondamentale per raggiungere l’obiettivo sperato, per ridare al Castello il ruolo che gli spetta.”

Non esiste vita presente e prospettiva senza un’adeguata conservazione delle proprie radici, essenza che vede al centro anche il Castello di Santa Severa.

PARTITO DEMOCRATICO SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA