Bracciano. Interruzione flusso idrico

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, venerdì 28 marzo, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, si verificherà una interruzione del flusso idrico nel Comune di Bracciano.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via Arturo Perugini, via Campo della Fiera, via Paolo Borsellino, via di Cinquilla, via delle Magnolie, via Fabrizio de Andrè, via dell’Omo Morto, via dei Lecci, via dei Tigli, via dei Faggi, via delle Betulle, via Sandro Pertini, via San Zoppo, via del Melo, via Baglione; zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:

via delle Palme.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

A TAL PROPOSITO

Vista l’Ordinanza sindacale n.70 del 26.03.2025;

Si comunica che il doposcuola in programma presso il Centro Civico in Via Traversa Borsellino 31, avrà inizio, limitatamente al giorno 28.03.2025, alle ore 16.00.