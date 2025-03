A Cerveteri la Rievocazione Storica del Venerdì Santo: nuovi giochi di luce, musiche di sottofondo e trasmissione diretta sul maxi-schermo.

L’appuntamento è per venerdì 18 aprile alle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro a Cerveteri. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Tre novità per rinforzare la tradizione”. L’Assessore Parroccini: “Emozione che si rinnova”. Il Sindaco Elena Gubetti: “Spettacolo suggestivo che ci fa sentire una comunità unita”.

Da 59anni è uno degli eventi più attesi ed emozionanti. A Cerveteri torna la Rievocazione Storica del Venerdì Santo, morte e passione di Gesù. Ad organizzarla, con il sostegno e il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, il Comitato del Venerdì Santo, come sempre guidato da Pietro, Giovanni e Francesco Longatti.

Venerdì 18 aprile dalle ore 21:00, dal consueto scenario delle scalinate di Piazza Aldo Moro, tra i vicoli del Centro Storico e lungo le vie del paese, oltre 100 figuranti, tra abiti di pregevole fattura, bighe, cavalli, suggestivi giochi di luce e musiche, la Rievocazione ripercorrerà le ultime ore di vita di Gesù, dal tradimento di Giuda al processo di condanna, fino alla morte sulla croce avvenuta sul monte Golgota.

Tradizione che continua, ma anche delle novità, studiate dagli organizzatori su input del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e degli Assessori Francesca Cennerilli e Manuele Parroccini, che renderanno la Rievocazione ancor più emozionante ed evocativa.

“Insieme a Pietro, Giovanni e Francesco Longatti del Comitato del Venerdì Santo, che da tantissimi anni veste i panni di Pilato, in queste settimane ci siamo incontrati più volte perché volevamo apportare delle novità alla Rievocazione della Via Crucis, per renderla ancor più attrattiva, suggestiva e godibile da tutti – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – in particolar modo, la trasmissione diretta dei momenti salienti della manifestazione su un maxi-schermo posizionato alla destra del palco, per permettere a tutti di non perdersi nemmeno un istante della rappresentazione. Spesso infatti, soprattutto le persone più anziane o con difficoltà motorie, riescono a godere solamente dei momenti in cui attori e figuranti attraversano Piazza Aldo Moro. In questo modo, potranno seguire quindi anche le scene e i momenti salienti del calvario che avverranno lungo il consueto percorso”.

“Inoltre – aggiunge Francesca Cennerilli – con il Comitato organizzatore, prevediamo nuovi giochi di luce e la presenza di una voce narrante che oltre che nella fase introduttiva, accompagnerà il pubblico durante l’intera processione. Tre novità che crediamo siano importanti per far sì che un numero ancor maggiore di persone possano godere a pieno di quella che da quasi 60anni è una tradizione di Cerveteri sempre estremamente attesa”.

Commenta le novità della Rievocazione Storica del Venerdì Santo anche Manuele Parroccini, Assessore del Comune di Cerveteri che anche quest’anno, così come accade oramai da molte edizioni, vestirà i panni di Disma: “Quando ci avviciniamo a questo appuntamento l’emozione è sempre tanta. Lo è stata in questi anni da semplice figurante, lo è ancor di più quest’anno che ho l’onore di rappresentare i cittadini all’interno della Giunta comunale. Con Francesca Cennerilli e il Comitato in queste settimane ci siamo incontrati svariate volte: il nostro obiettivo è quello di valorizzare, arricchire e rendere davvero speciale questa manifestazione. Le novità che abbiamo deciso di apportare credo abbiano tutte le qualità per offrire a Cerveteri e alle migliaia di visitatori che ogni anno vi prendono parte, una serata davvero da ricordare”.

“Concludo con un pensiero personale e che viene davvero dal profondo del cuore – prosegue Parroccini – certo di raccogliere il pensiero di tutti i componenti del Comitato del Venerdì Santo, ci tengo a dedicare la Rievocazione di quest’anno ad un amico speciale che ci ha lasciati nel mese di Gennaio che per tantissimi anni ha ricoperto il ruolo di Giuda: ad Osvaldo Perillo. Insieme a Pietro Longatti è stato per lungo tempo uno degli organizzatori della Rievocazione Storica oltre che tra i fondatori, proprio insieme a Pietro, del Comitato del Venerdì Santo. Sono certo che se fosse ancora tra noi, sarebbe stato felice di vedere una Via Crucis rinnovata e organizzata ancora con così tanto entusiasmo”.

“La Rievocazione della Via Crucis è una delle manifestazioni tipiche della cultura e della tradizione di Cerveteri attesa con grande affetto da cittadini e visitatori – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – uno spettacolo suggestivo che affascina e ci fa sentire una comunità unita e legata alla tradizione. In queste settimane il Comitato del Venerdì Santo si sta riunendo per le prove generali di questo evento che come sempre, sono certa ci regalerà una bellissima emozione. La rievocazione della Via Crucis di Cerveteri nasce negli anni ’70 su iniziativa della Parrocchia Santa Maria Maggiore e rappresenta oggi una delle manifestazioni pubbliche più partecipate e dense di significato. Mi congratulo con tutti gli organizzatori per il grande impegno con il quale tengono viva questa antica tradizione e in particolar modo ringrazio Pietro Longatti, che insieme ai suoi figli Francesco e Giovanni, ogni anno con amore e passione lavora per lo svolgimento di questa manifestazione storica di cui Cerveteri è fortemente orgogliosa”.

“Questo è un appuntamento al quale sono estremamente legato, non soltanto per il ruolo di Ponzio Pilato che ho l’onore di interpretare oramai da tantissimi anni all’interno della manifestazione, ma perché ogni anno gremisce all’inverosimile la piazza e il centro storico di Cerveteri – ha dichiarato Pietro Longatti, Presidente del Comitato del Venerdì Santo – insieme al resto del Comitato e a tutti i figuranti già stiamo facendo le prove generali e non vediamo l’ora di salire sul palco. Ci tengo a porgere un ringraziamento all’Amministrazione comunale, ed in particolar modo al Sindaco Elena Gubetti e agli Assessori Cennerilli e Parroccini per il sostegno e a tutte le attività commerciali, piccoli e grandi, della nostra città che anche quest’anno con grande affetto e generosità hanno offerto la propria collaborazione a questa storica manifestazione”.