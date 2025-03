“Mese del socio ENPA”- A Santa Marinella un tè con gli Aristogatti

-Riceviamo e pubblichiamo-

In occasione del “Mese del socio ENPA”, a Santa Marinella, la locale sezione ha organizzato un simpatico tè al bar La Colazione per aiutare i mici della Colonia felina del Castello di Santa Severa.

Arriva anche a Santa Marinella il “Mese del socio ENPA”, che quest’anno è dedicato alla sopravvivenza delle api, e che ha portato i volontari dell’associazione in tutta Italia. La Colonia felina del Castello di Santa Severa, regolarmente riconosciuta, più nota come Aristogatti, e divenuta sezione locale ENPA, infatti nell’ultimo sabato del mese, il 29 marzo, dalle 17 alle 19, ha organizzato per l’occasione un tè al bar La Colazione, sul corso di Santa Marinella, in aiuto dei piccoli felini che vivono nell’antico maniero. I partecipanti potranno gustare non solo un ottimo tè ma, a scelta, anche una buonissima ciccolata calda, con tanti pasticcini e torte golose.

Quest’anno l’adesione allo storico Ente per gli animali ha un valore aggiunto in più: la difesa delle api, fondamentali per la salute dell’ecosistema. Questi piccoli insetti, determinanti per la salute dell’ambiente e dell’agricoltura responsabile, sono minacciati da vari fattori che mettono a rischio la loro sopravvivenza. L’uso intensivo di pesticidi, la perdita di habitat dovuta all’urbanizzazione e all’agricoltura intensiva, il cambiamento climatico e le malattie stanno decimando le popolazioni di api in tutto il mondo.

Se l’uomo non interviene per proteggere questi preziosi impollinatori, si potrebbe assistere alla loro estinzione, rimarca ENPA. Le api, prosegue, sono responsabili della pollinazione della maggior parte delle colture alimentari globali, il che significa che la loro scomparsa minaccerebbe la sicurezza alimentare, ridurrebbe la biodiversità e destabilizzerebbe gli ecosistemi naturali.

Partecipando al tè degli Aristogatti sarà possibile giocare con i volontari all’APE Quiz e scoprire il loro fantastico mondo. Chi decide di iscriversi riceverà un carnet di sconti molto speciali, insieme a una bustina dei semi preferiti dalle api, che piantati in giardino o sul balcone le aiuteranno a sopravvivere. Da quest’anno, inoltre, si può scegliere di associarsi approfittando della convenzione “IO con TE”, la Mutua Veterinaria che offre garanzie di assistenza sanitaria, comprese le spese di ricerca e ospedalizzazione, e protezione per la Responsabilità civile fino a un massimo di 1 milione di euro per danni a terze persone. (B.C.)