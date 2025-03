PUI Sport. Presentati i lavori di riqualificazione al Centro di alta specializzazione per il rugby di Frascati. Sanna “una rete per i prossimi anni che possa mettere in campo la solidarietà sportiva” PUI Sport. Presentati i lavori di riqualificazione al Centro di alta specializzazione per il rugby di Frascati. Sanna “una rete per i prossimi anni che possa mettere in campo la solidarietà sportiva”

Una giornata di festa per lo sport frascatano, con l’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione del campo da rugby di Cocciano. Un intervento atteso da anni, che restituirà alla città un impianto moderno e funzionale, pronto ad accogliere le sfide del futuro.

Questa mattina a Frascati sono stati presentati le opere di riqualificazione del centro di alta specializzazione per il rugby. Il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna insieme alla Consigliera di CMRC, Valeria De Filippis sono stati accolti dalla Sindaca di Frascati, Francesca Sbardella.

I lavori rientrano tra i progetti finanziati dal PNRR PUI Sport, Benessere e Disabilità che coinvolgono i comuni dell’area metropolitana e rappresenta un momento significativo per la comunità sportiva locale e territoriale. La riqualificazione del campo è fondamentale non solo per il Frascati Rugby Club, ma anche per le famiglie e i giovani che praticano questo sport.

L’impianto sportivo, sito in località Cocciano, attualmente presenta uno stato di degrado e ammaloramento diffuso che ne limita la funzionalità e la fruibilità sia per gli atleti che per gli spettatori. L’intervento comprenderà la messa a norma e l’efficientamento energetico degli spogliatoi mediante la sostituzione degli impianti e dei corpi illuminanti e la manutenzione straordinaria della copertura della tribuna, del manto d’erba del campo principale in erba naturale e dei fari oltre alla realizzazione di due nuovi campi da gioco in erba sintetica destinati al mini-rugby.

Gli interventi in questione consentiranno un maggiore risparmio energetico nella gestione dell’impianto e un maggior livello di accessibilità e fruibilità per gli atleti e spettatori coinvolti, soprattutto per le nuove generazioni guardando anche all’inclusione sociale grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche.



“Non c’è percezione del lavoro che c’è dietro ad ogni opera pubblica ma è necessario guardare al futuro del nostro territorio. Una vasta area caratterizzata da centinaia di impianti che necessitano di essere riqualificati. Oggi siamo davanti ad un impianto sportivo dal grande valore sociale, considerando anche l’importanza che il rugby ha per la città di Frascati. Grazie al prezioso lavoro congiunto tra amministrazioni comunali e Città metropolitana siamo riusciti a ridare valore allo sport, uno dei pochi aspetti della società dove il volontariato esiste ancora. Oggi inoltre i nostri impianti hanno costi gravosi soprattutto sui bilanci degli enti e gli interventi di efficientamento energetico da questo punto di vista sono fondamentali. Queste 63 strutture anche per la vocazione che hanno nell’abbattimento delle barriere architettoniche, devono creare una rete per i prossimi anni che nella Città metropolitana più grande d’Italia possa mettere in campo la solidarietà sportiva”

Così Pierluigi Sanna, Vicesindaco di CMRC.