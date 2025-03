Canale Monterano: interesse per l’installazione e manutenzione di due distributori di acqua alla spina

Le manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio dovranno essere inoltrate al Comune di Canale Monterano entro e non oltre le ore 12:00 dell’11/04/2025, allegando la documentazione e/o le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti nonché un curriculum aziendale da cui desumere i servizi analoghi già prestati e copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

La domanda di adesione (redatta in carta semplice e libera), corredata dalla relativa documentazione, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo info@pec.comune.canalemonteranarmit, avente ad oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI DUE (2) DISTRIBUTORI DI ACQUA ALLA SPINA MICROFILTRATA E POTABILE DA INSTALLARE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE PER UN (1) ANNO EVENTUALMENTE PROROGABILE DI UN (1) ULTERIORE ANNO.”.