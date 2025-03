Associazione Italiana Biblioteche. Concorso per le Scuole secondarie di 2° grado della Regione LAZIO

“L’AIB Sezione Lazio con il contributo della Regione Lazio (DGR n. 741 del 03/10/2024 ai sensi della L.R. 21 ottobre 2008, n. 16. “Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio”), e in collaborazione con la Commissione Nazionale Biblioteche Scolastiche (CNBS) AIB e con la Scuola polo regionale IC Perlasca di Roma, promuovono il primo concorso regionale “La biblioteca scolastica che vorrei. Le Biblioteche scolastiche del Lazio per la Creatività”

Il concorso è rivolto ad allievi e allieve delle scuole secondarie di secondo grado delle istituzioni scolastiche del Lazio, con l’intento di offrire un’opportunità di espressione della creatività delle e degli studenti con particolare riguardo alla rappresentazione della biblioteca scolastica desiderata, immaginata, oppure in azione se esistente nella scuola.

L’iniziativa prevede la realizzazione di un progetto volto a immaginare la Biblioteca scolastica dei desideri. Gli studenti sono chiamati, insieme ai loro insegnanti, a costruire un progetto di biblioteca scolastica immaginando spazi, servizi, eventi, incontri ”

Obiettivi, modalità di partecipazione, materiali da produrre, criteri di valutazione e premi, regolamento, modulo domanda,…sono reperibili cliccando sulla voce Progetti | La biblioteca scolastica che vorrei

(tratto da ultima comunicazione creata da Jacopo De Blasio CC BY SA)