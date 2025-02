“Calcio, politica e diplomazia”, convegno oggi a Roma

Oggi alle 15 nell’Aula Tesi dell’Università Europea di Roma, in via degli Aldobrandeschi n. 190, si svolgerà il convegno “Calcio, Politica e diplomazia”, organizzato dalla medesima Università, con la collaborazione della FIGC-Federazione Italiana Giuoco Calcio e dell’Associazione Diplomatici, NGO con Status Consultivo Speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Nell’ambito dell’evento, sarà discusso, alla presenza degli autori Alessio Postiglione, Narcís Pallarès-Domènech e Valerio Mancini, il libro “Calcio, politica e potere. Come e perché i Paesi e le potenze usano il calcio per i loro interessi geopolitici” (Edizioni Mondo Nuovo), riedizione di “Calcio e geopolitica”, già fra i vincitori del 56esimo Festival Letterario e Giornalistico del CONI.

Il simposio si apre con gli indirizzi di saluto di Marco Tardelli, ex calciatore e dirigente sportivo, con la moderazione del prof. Aniello Merone, Pro Rettore all’Internazionalizzazione e Coordinatore del CdS in Giurisprudenza presso l’Università Europea di Roma, e prevede gli interventi del prof. Massimiliano Valente, ordinario di Storia Contemporanea dell’Università Europea di Roma; del prof. Enrico Landoni, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali della E-campus e, Componente del Direttivo della Società Italiana di Storia dello sport; di Moris Gasparri, FIGC e Centro Studi Sport&salute Spa; dell’on.le Gennaro Migliore, Presidente emerito dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo ed ex Sottosegretario di Stato. Il convegno è presentato dal giornalista Domenico Ercoli.

Alessio Postiglione è giornalista professionista, portavoce con una lunga esperienza istituzionale, e docente universitario; Narcís Pallarès-Domènech è politologo e analista di geopolitica e sicurezza; Valerio Mancini, già consulente Nazioni Unite, è esperto di relazioni internazionali e docente presso numerose Università e direttore di un centro di ricerca.