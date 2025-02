Bracciano. Invito alla partecipazione del Carnevale 2025

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORTEO DI CARRI ALLEGORICI E MASCHERE RIVOLTO A SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, RIONI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI CITTADINI

Il Carnevale braccianese torna ad animare le vie di Bracciano e si svolgerà nelle giornate di 16 e 22 febbraio, 2 e 4 marzo.

• Nella giornata di domenica 16 febbraio 2025 la sfilata delle maschere delle scuole d’istruzione scolastica pubbliche e private, delle scuole di danza, delle associazioni locali, ma anche di gente comune e privati cittadini, interesserà le vie del centro urbano con partenza da Piazzale Pasqualetti alle ore 14.30 circa. Nel suo percorso la sfilata di Carnevale attraverserà via Garibaldi, via Trento, via Agostino Fausti, Piazza Roma, di nuovo via Agostino Fausti, via Umberto I e Piazza Mazzini e si concluderà con una grande festa con intrattenimento e animazione in piazza IV Novembre. La sfilata delle maschere verrà introdotta dal solo carro di Re Carnevale.

• Nella giornata di sabato 22 febbraio 2025 è prevista un’uscita serale dei tre carri principali, del piccolo carro di re Carnevale e del corteo delle maschere con partenza sempre da Piazzale Pasqualetti intorno alle 17.30 e con lo stesso percorso del 16 febbraio. All’arrivo in Piazza IV Novembre, prevista per le 19.30 avrà inizio una festa danzante che si protrarrà fino alla sera inoltrata.

• Domenica 2 marzo la sfilata di tutte le maschere e i carri interesserà Bracciano Nuova e l’anello di Via dei Lecci e di via delle Palme. La partenza è prevista sempre per le 14.30 da Piazza delle Magnolie e proseguirà su Via dei Lecci, via dei Tigli, via delle Palme e si fermerà nel piazzale antistante il Palaprovincia, dove proseguirà la festa con musica e giochi.

• Martedi 4 marzo, giornata conclusiva della manifestazione, la sfilata di tutti i carri e maschere ripeterà il percorso del centro urbano con partenza alle 15.00 da Piazzale Pasqualetti. La sfilata di Carnevale attraverserà via Garibaldi, via Trento, via Agostino Fausti, Piazza Roma, di nuovo via Agostino Fausti, via Umberto I e Piazza Mazzini e si concluderà in piazza IV Novembre con la premiazione delle migliori maschere e la cremazione di re Carnevale.

Anche quest’anno è previsto un premio per il miglior carro e la mascherata più bella ed originale.

I vincitori saranno selezionati da una giuria competente scelta tra le persone più in vista ed impegnate sul territorio.

Tema libero, ma vogliamo che sia un evento carico di allegria, ironico e divertente, che coinvolgerà appassionati di tutte le età, un autentico street show in cui tutti verranno coinvolti e saranno protagonisti.

Ogni associazione, rione, comitato, scuole di ogni ordine e grado, ma anche privati cittadini potranno partecipare al concorso presentando la propria mascherata che potrà essere accompagnata da un piccolo mezzo.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita ed aperta a tutti.

Per partecipare alla sfilata carnevalesca è necessario effettuare l’iscrizione a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica assocarnevalebracciano@gmail.com entro e non oltre le ore 20.00 del 20 febbraio 2025.

Sarà necessario comunicare:

– Titolo del carro

– Gruppo o associazione organizzatore/trice

– Numero dei partecipanti

– Nome e documento del referente e numero di cellulare

Per tutte le ulteriori informazioni ci sono la pagina “Carnevale Bracciano”

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100089331621190

ed Instagram https://www.instagram.com/carnevalebracciano/

oppure la mail assocarnevalebracciano@gmail.com

Referenti Carnevale Alberto 338 4149501

Michele 331 3685617

Vincenzo 348 8224410

Per le mascherate: Letizia 328 5643005

Bracciano, 12/01/2025 Il Presidente

Alberto Appolloni