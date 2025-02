Civitavecchia, successo per “Al parco in maschera”, centinaia di bambini in festa

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza ha animato la città grazie all’evento “Al Parco in Maschera”, organizzato dalla Cooperativa AliceNova in collaborazione con il Bar “Stay Fresco”. La festa in maschera ha richiamato centinaia di bambini e famiglie, trasformando il parco in un tripudio di colori, allegria e spensieratezza.

Musica, giochi e intrattenimento hanno reso magico questo appuntamento, che ha visto una partecipazione straordinaria e un entusiasmo contagioso da parte di grandi e piccini. Grazie all’impegno degli organizzatori e alla calorosa risposta della comunità, il parco si è riempito di sorrisi e di un’energia positiva che ha reso l’evento un autentico successo.

“Siamo felicissimi della grande partecipazione – dichiarano gli organizzatori –. Vedere il parco così vivo e pieno di bambini che si divertono è per noi la più grande soddisfazione. È stata una giornata speciale, che speriamo di poter riproporre anche in futuro.”

L’evento ha confermato ancora una volta l’importanza di iniziative che promuovono momenti di aggregazione e socialità, valorizzando gli spazi pubblici e offrendo occasioni di svago per le famiglie.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa meravigliosa festa, con l’auspicio che “Al Parco in Maschera” possa diventare un appuntamento fisso per la città.