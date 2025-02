Regione Lazio, Marotta: “Il dimensionamento scolastico umilia la scuola pubblica”

“Il prossimo 21 febbraio, studentesse e studenti manifesteranno sotto la sede della Regione Lazio, alla mobilitazione promossa dalla Rete degli Studenti Medi del Lazio contro il piano di dimensionamento scolastico voluto dalla Giunga regionale. Il diritto allo studio deve essere sempre garantito e la scuola pubblica sarà nuovamente intaccata con il dimensionamento scolastico. La giunta non può ignorare i segnali negativi che arrivano da ogni dove, a partire dagli studenti stessi e dalle loro famiglie, da enti locali e da tutta la comunità scolastica, e tenga conto dei principi di territorialità e degli obiettivi formativi. Altrimenti verranno nuovamente penalizzati territori di frontiera e aree interne che al contrario avrebbero bisogno di maggiore sostegno e di politiche più presenti per far fronte alle tante sfide che affrontano quotidianamente”.

Così in una nota il consigliere regionale e presidente della Commissione vigilanza sul pluralismo dell’informazione della Regione Lazio, Claudio Marotta.