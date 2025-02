XV municipio fra Gra e la rampa di Labaro

“Siamo soddisfatti dell’attenzione che l’amministrazione capitolina ha dedicato, con il sopralluogo di oggi richiesto dal Presidente di Commissione Zannola, all’acquisizione al patrimonio comunale delle opere di viabilità realizzate da Anas per i lavori di adeguamento del GRA, le rampe M, K, Z, T, W, S e R, tra cui la cosiddetta “Rampa K” a Labaro. Come da sempre sostenuto, infatti, la suddetta rampa potrebbe essere un collegamento diretto tra il quartiere e il Grande Raccordo Anulare, oltre che un alleggerimento per la viabilità di Via Flaminia.

Dopo una lunga fase istruttoria portata avanti dall’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi, che ringrazio, la delibera è stata votata all’unanimità dal Consiglio Municipale il 22 marzo di due anni fa. Spero ora che l’amministrazione comunale possa procedere in maniera rapida ai conseguenti passaggi di proprietà tra gli enti gestori delle strade, come richiesto dal municipio, e nel contempo possa trovare i fondi necessari per i relativi pareri contabili e gli adeguamenti della viabilità.

Per questo, considerato anche il sopralluogo congiunto di oggi, sono fiducioso che la Commissione Mobilità capitolina possa dare davvero un impulso positivo per ottemperare alla delibera municipale e trovare le risorse per gli interventi necessari”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.