Vigili del fuoco, c’è un concorso pubblico per 69 posti

La Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi Pubblici comunica che sul sito www.InPA.gov.it è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, a 69 posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore logistico – gestionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo concorsionline.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro 27 febbraio 2025.