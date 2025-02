Ladispoli, gli studenti dell’alberghiero visitano l’hotel Artdeco di Roma

In posizione strategica, vicino alla Stazione Termini e al capolinea di tutti i più importanti mezzi del trasporto pubblico metropolitano, l’Hotel ArtDéco, del Gruppo UnaHotels rappresenta un autentico fiore all’occhiello dell’accoglienza turistica della Capitale. Lo stile, richiamato già nel nome, è quello suggestivo della Parigi Anni Trenta con un interior design che negli arredi delle 68 camere ripropone mobili originali o perfette e fedeli riproduzioni di pezzi d’epoca. Un vero e proprio unicum nel panorama dell’Hôtellerie, posto all’interno di un elegante palazzo di fine Ottocento a pochi passi dalle maggiori attrazioni turistiche della Città Eterna. A guidarlo è Monica Marini, una fra le più esperte e competenti Hotel Manager italiane, forte di un’esperienza maturata nel corso di una brillante carriera ai vertici delle più prestigiose catene e Società di consulenza alberghiera. E a visitare la struttura di via Palestro, lunedì 3 febbraio, si sono recati gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli accompagnati dai docenti Renato D’Aloia, Carmen Piccolo, Paolo Pernice, Sarah Cecoro, Alessandra Filipponi, Maria Teresa Gallelli e Francesco Vacca. “Si è trattato di un’importantissima lezione “sul campo” – hanno sottolineato i docenti Renato D’Aloia e Carmen Piccolo – Il nostro Istituto si basa su una consolidata tradizione didattica da sempre finalizzata ad un’offerta formativa che deve saper coniugare lo studio della teoria alla pratica e all’esperienza. Ma un altro strumento indispensabile per una professionalità altamente qualificata come quella che vogliamo offrire ai nostri allievi – hanno aggiunto – è quello dell’aggiornamento continuo. La Direttrice dell’Hotel ArtDéco Monica Marini è stata diverse volte graditissima ospite del nostro Istituto anche come docente di Revenue Management e ci ha aiutato ad illustrare agli studenti le più recenti evoluzioni del mondo dell’Hôtellerie. Oggi ha guidato gli allievi nella visita della struttura, spiegando tutti i segreti dell’arte del ricevimento e descrivendo le nuove figure professionali del settore. Desideriamo dunque ringraziarla profondamente per la sua collaborazione preziosa e per la straordinaria accoglienza di questa mattina”.