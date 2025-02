Concerti, mercatini, trekking, degustazioni, film e teatro nel Parco Naturale Regionale

Il Commissario Tiziana Pepe Esposito tira le somme al termine degli eventi natalizi

L’inizio del nuovo anno è stato scandito da una serie di eventi promossi dall’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano e realizzati da alcune realtà del territorio (DMO Beltur, Aisfor, Fidelia, testate giornalistiche locali e regionali) per promuovere 14 appuntamenti che dalla fine del 2024 fino ai primi del 2025 hanno dato vita ad iniziative accessibili e gratuite per incrementare la valorizzazione del territorio naturale protetto. Concerti, mercatini, trekking, degustazioni, film e teatro: il programma si è inserito nel cartello Parco in festa, realizzato grazie al finanziamento pubblico concesso da LazioCrea per la Regione Lazio. Gli appuntamenti si sono alternati tra Spazio Porta del Parco e 4 Comuni dell’area dei due laghi (Anguillara Sabazia, Bracciano, Oriolo Romano e Manziana): concerto Candlelight e musiche tradizionali del Lazio de I Guitti, concerto jazz a cinque elementi, cena/degustazione enogastronomica, la Scuola Orchestra per Telethon, mercatino dell’artigianato e della solidarietà, laboratorio musicale per bambini, proiezione del film Santa Claus Conquers the martians, spettacolo teatrale Il Pesciolino d’Oro, aperitivo ceramico Birra e Argilla, trekking “La gestione delle acque nella città ideale di Oriolo dal Rinascimento ai giorni nostri”, spettacolo teatrale Desideri di Birillo: ogni tappa si è tradotta in un successo di partecipazione!

«Siamo entusiasti dell’accoglienza ricevuta per questa edizione de “Il Parco in festa” – dichiara Tiziana Pepe Esposito Commissario straordinario del parco naturale regionale Bracciano-Martignano – l’impegno congiunto delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini ha reso possibile un evento che ha saputo valorizzare le ricchezze del nostro territorio, portando gioia e cultura in un contesto naturale unico. Il nostro impegno ha portato nel tempo ad altissimi risultati in termini di conoscenza del Parco e di affluenza di visitatori. Il tutto, nell’ottica della conservazione del nostro patrimonio naturale e del buon funzionamento della macchina amministrativa dell’Ente».

Come in tutte le festività, grande attenzione è stata dedicata ai più piccoli, i bambini sono stati i maggiori protagonisti dal Natale all’Epifania, proprio come nello spettacolo teatrale centrato sulla storia di Birillo, un piccolo cane che sognava di ricevere un bacio dalla sua amata. «Un desiderio semplice, ma carico di significato, che ha saputo catturare i cuori di grandi e piccoli. Per i bambini, lo spettacolo ha offerto un vivace intreccio di colori e animazioni, mentre per gli adulti è stato un momento di riflessione su temi come il coraggio, l’amicizia e la speranza». In fondo la missione del Parco è anche questa: unire uomo e natura in un contesto armonico, simbiosi di un connubio naturale e biologicamente sostenibile, dove ai più piccoli viene richiesto di proseguire la missione della vita nel rispetto di tutte le forme viventi.