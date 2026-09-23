“L’estranea” di Paolo Strippoli rappresenterà l’Italia nella corsa agli Oscar 2027

È “L’estranea” di Paolo Strippoli il film scelto per rappresentare l’Italia alla 99ª edizione degli Academy Awards nella categoria International Feature Film Award. La decisione è stata annunciata oggi, 23 settembre, dal Comitato di selezione istituito dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che ha individuato nell’opera del regista pugliese il titolo chiamato a proseguire il percorso verso la shortlist degli Oscar 2027.

Nel motivare la propria scelta, il Comitato ha definito “L’estranea” «un film nuovo, di genere, di un giovane autore, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale». Il film concorrerà ora per l’ingresso nella shortlist dei 15 titoli internazionali che sarà annunciata il 15 dicembre, mentre la cinquina delle candidature ufficiali agli Oscar verranno rese note il 21 gennaio 2027.

Diretto da Paolo Strippoli, che ne firma la sceneggiatura insieme a Salvatore De Chirico, “L’estranea” è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi

Il film racconta la storia di una donna, Anna, interpretata da Jasmine Trinca che si presenta improvvisamente a casa della figlia Alice, Romana Maggiora Vergano per rivelarle la verità sulla propria famiglia, segnata da un misterioso patto stretto molti anni prima con una misteriosa estranea, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. Un segreto custodito troppo a lungo torna così a reclamare il suo prezzo, dando vita a un racconto che mescola thriller psicologico, mistero e dramma familiare. Adriano Giannini interpreta Walter, il marito di Anna.

“L’estranea” è stato presentato in concorso alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, per poi proseguire il suo cammino, internazionale, al Toronto International Film Festival, dove ha conquistato il pubblico ottenendo il secondo posto al People’s Choice Midnight Madness Award, un risultato senza precedenti per un film italiano nella storia della sezione.

Il viaggio proseguirà quindi in Asia con la partecipazione al Busan International Film Festival, dove “L’estranea” è stato selezionato nella sezione “World Cinema”. L’anteprima prevista a Busan ha già registrato il tutto esaurito, confermando il crescente interesse internazionale nei confronti del film e del suo autore.

Per il cinema italiano si apre ora una nuova sfida: la candidatura agli Oscar. “L’estranea” tenterà di conquistare un posto tra i migliori film internazionali dell’anno, portando oltreoceano una proposta che unisce cinema di genere, tensione narrativa e riflessione sulle dinamiche familiari contemporanee.

Prodotto da Propaganda Italia con Rai Cinema e Dinamo Film, in coproduzione internazionale, “L’estranea” arriverà nei cinema italiani l’8 ottobre, distribuito da 01 Distribution.

Marzia Onorato, redattrice L’agone