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“FlowArt”: Raccontiamo il mare per proteggerne il futuro

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Comunicato stampa

In Sala Ruspoli a Cerveteri c’è “FlowArt”, due giorni di colori, arte, creatività, passione, amicizia e amore per il mare e la natura: una collettiva coordinata da Luisana Leone “Lulù” che vedrà partecipare oltre 40 artisti, tra cui Marco Tarascio, in arte “MobyDick”, volto di fama internazionale che si esibirà in un live painting.

Ci vediamo sabato 26 settembre a partire dalle ore 18:00 per il vernissage: mostra visitabile anche il giorno seguente, domenica 27 settembre.

Ingresso libero e gratuito
Ti aspetto, per vivere insieme tanta arte, tanta amicizia e tante cose belle!

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