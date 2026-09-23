Scuola dell’Infanzia Comunale “I Bambini di Beslan”: al via il nuovo anno scolastico tra partecipazione delle famiglie e innovazione educativa

Comunicato stampa

Si è svolta ieri presso la Scuola dell’Infanzia Comunale “I Bambini di Beslan”, in via dell’Immacolata a Civitavecchia, l’assemblea dei genitori dedicata all’avvio del nuovo anno scolastico.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di condivisione tra scuola e famiglie, durante il quale sono stati presentati il personale educativo e scolastico, la progettazione didattica e le attività che accompagneranno i bambini nel corso dell’anno. L’assemblea è stata inoltre l’occasione per procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori, figure fondamentali per favorire il dialogo e la collaborazione tra famiglie e istituzione scolastica.

Un momento particolarmente significativo della giornata è stata la consegna delle nuove tenute di abbigliamento personalizzate con il logo della scuola, effettuata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Tinti e dalla Presidente della Commissione Istruzione Alessandra Lecis.

La scelta di introdurre una tuta scolastica dedicata, in sostituzione del tradizionale grembiule, nasce da precise motivazioni pedagogiche ed educative. L’obiettivo è offrire ai bambini un abbigliamento pratico, confortevole e adeguato alle esigenze dell’età evolutiva, favorendo la libertà di movimento, l’autonomia personale e la piena partecipazione alle attività quotidiane.

La scuola dell’infanzia è infatti un ambiente in cui l’apprendimento passa attraverso il corpo, il gioco, la sperimentazione e l’esplorazione. Un abbigliamento comodo consente ai bambini di muoversi liberamente, partecipare alle attività motorie, artistiche e laboratoriali senza limitazioni e vivere con naturalezza ogni esperienza educativa.

La nuova tenuta rappresenta inoltre un importante elemento identitario. Indossare un abbigliamento comune, caratterizzato dal logo della scuola, contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica, favorendo l’inclusione, la collaborazione e la costruzione di relazioni positive tra i bambini. La scelta supera una visione esclusivamente funzionale del grembiule e valorizza invece un’immagine moderna della scuola dell’infanzia, attenta al benessere, alla crescita e alla partecipazione attiva dei più piccoli.

L’Amministrazione Comunale conferma così il proprio impegno nel sostenere una scuola sempre più accogliente, innovativa e vicina ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie, investendo non soltanto negli spazi e nei servizi, ma anche nella qualità dell’esperienza educativa quotidiana.

“I Bambini di Beslan” si conferma un luogo di crescita, inclusione e partecipazione, dove ogni scelta organizzativa ed educativa è orientata al benessere e allo sviluppo armonico dei bambini.