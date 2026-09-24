CINGHIALI, TORQUATI – RIBERA (MUN.XV): “APPELLO DEI 22 TERRITORI SIA ASCOLTATO, REGIONE DIA RISPOSTE, IL XV RESTA A DISPOSIZIONE”

Comunicato stampa

“Non può passare inosservato l’appello sottoscritto dai venti Comuni e dai Municipi III e XV di Roma che, al di là delle appartenenze politiche, hanno scelto di fare fronte comune per chiedere alla Regione Lazio e al Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana risposte concrete e immediate su questa nuova emergenza cinghiali.

Una richiesta condivisa per ottenere un piano straordinario di contenimento e la convocazione urgente di un tavolo istituzionale che definisca interventi, risorse e tempi certi.

Quando nel 2021 ci siamo insediati, all’interno dei nostri parchi e in strada c’erano vere e proprie mandrie di cinghiali; poi anche attraverso l’attività congiunta tra istituzioni la situazione è notevolmente migliorata. Da sei mesi a questa parte però è di nuovo emergenza, resa ancora più urgente dalla nuova ondata di Peste Suina Africana e dalle ulteriori restrizioni previste dall’ordinanza.

Una risposta deve arrivare rapidamente soprattutto per i cittadini e le imprese, preoccupati e stanchi di convivere con un’emergenza che non riguarda soltanto la sicurezza, ma incide anche sulla qualità della vita. La presenza sempre più frequente dei cinghiali, infatti, limita la possibilità di vivere serenamente i propri quartieri, le aree verdi e le strade, spazi che devono tornare a essere pienamente fruibili dalle nostre comunità.

Non possiamo accettare che una situazione straordinaria diventi la normalità. Serve un piano concreto, tanto più che Roma Capitale ha stanziato oltre 200.000 euro per la gestione e il contenimento dell’emergenza cinghiali sul territorio urbano. Il Municipio XV è a disposizione ma non c’è più tempo da perdere.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.