Sporcarsi le mani nella lotta contro la mafia: a Manziana una giornata di memoria e sport con gli scout

Comunicato stampa

Unire la memoria storica all’impegno sociale attraverso il gioco e l’arte urbana.

Con questo spirito il Gruppo Scout Manziana 1 ha organizzato l’evento “Sporcarsi le mani nella lotta contro la mafia”, che si terrà sabato 26 settembre 2026 presso lo Stadio Comunale di Manziana. Un appuntamento aperto alla cittadinanza per ribadire, a gran voce, il valore della legalità. L’iniziativa nasce sulla scia del percorso avviato lo scorso anno. Il 22 febbraio 2025, infatti, la comunità locale si era stretta attorno agli scout per l’inaugurazione ufficiale del murales, nato in collaborazione con l’associazione Libera. Alla presenza delle istituzioni dei Comuni di Manziana e Oriolo Romano, l’opera era stata svelata come simbolo permanente di riscatto sociale. A distanza di un anno, quel dipinto dedicato al sindacalista Sebastiano Bonfiglio (vittima innocente della mafia) torna ad essere il cuore pulsante della manifestazione, confermando l’impegno del territorio a non dimenticare. La manifestazione del 26 settembre prenderà il via alle ore 16:30 con l’accoglienza e le iscrizioni ad un grande torneo ludico-sportivo rivolto a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni. Il momento centrale è previsto per le 16:45 proprio davanti al murales, con una cerimonia celebrativa e la spiegazione del progetto. Sarà lo spazio per l’intervento delle Istituzioni e delle Associazioni, per il momento “Mani in azione: un segno contro la mafia”, un’occasione per rimboccarsi le maniche e fare comunità, proprio come auspicato dal sindaco di Manziana, Alessio Telloni, durante la prima inaugurazione. A seguire, a partire dalle 17:30, i riflettori si sposteranno sul campo da gioco con l’inizio ufficiale del Torneo, un modo per dimostrare come le regole, il rispetto reciproco ed il gioco di squadra siano i primi veri strumenti per contrastare l’illegalità. L’invito degli scout è rivolto a tutte le famiglie: un’occasione per dare continuità ad un progetto importante e per trasmettere i valori della cittadinanza attiva alle giovani generazioni.