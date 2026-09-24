Giornate Europee del Patrimonio a Cerveteri: apertura straordinaria della Tomba Regolini Galassi e delle Iscrizioni Graffite, il Museo apre anche il sabato sera

Comunicato stampa

Visite guidate ed aperture straordinarie per la Necropoli Etrusca della Banditaccia e il Museo Nazionale Cerite: gli appuntamenti di sabato 26 e domenica 27 settembre

Tornano le Giornate Europee del Patrimonio. Coinvolto anche il sito Unesco di Cerveteri, che sabato 26 e domenica 27 settembre aprirà le porte della Necropoli Etrusca della Banditaccia e del Museo Nazionale Cerite a turisti e visitatori, con aperture straordinarie e tour guidati.

Ricco il programma messo a punto da Artemide Guide: sabato 26 alle ore 17:00 apertura straordinaria della Tomba Regolini – Galassi, mentre dalle ore 19:00 alle ore 22:00 sarà possibilità visitare, con ingresso gratuito, la mostra “Il Patrimonio ritrovato a Cerveteri”, allestita all’interno dei locali di Case Grifoni. Sempre nella serata di sabato, apertura serale per il Museo Nazionale Cerite, dove sono custoditi la Kylix e il Cratere di Eufronio e sarà inoltre possibile visitare i reperti di “Veder Greco in Etruria”. Al Museo, dalle ore 19:30 sarà possibile accedervi al costo simbolico di 1€.

Domenica 27 settembre invece, alle ore 10:00 apertura straordinaria della Tomba delle Iscrizioni Graffite. Per informazioni e prenotazioni delle visite guidate, contattare il Punto di Informazione Turistica al numero 3534107535 o inviare una e-mail a pitcerveteri@gmail.com

“Un finesettimana da trascorrere nella nostra città e nel nostro sito Unesco – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – una Necropoli Etrusca della Banditaccia che in questi ultimi giorni, ho potuto constatarlo personalmente, sta registrando importantissimi numeri in termini di frequentazioni e ingressi, sia da parte di gruppi organizzati che da studenti universitari e delegazioni straniere. Confidando ancora in due giornate di bel tempo, auspico che sia un weekend in cui Cerveteri diventi meta per tantissime famiglie e appassionati del nostro territorio e della nostra storia”.