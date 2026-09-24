NO BORDERS – SENZA CONFINI. A Ladispoli mostra internazionale di cartoline d’artista dal mondo 6a edizione

Comunicato stampa

International Art Postcard Exhibition 6th edition

Mostra internazionale di cartoline d’artista dal mondo 6a edizione

A cura di Pamela Stracci, Moreno Stracci, Chiara Morelli

Vernissage 26 settembre 2026 ore 11:00 – Finissage 27 settembre 2026 ore 19:00

Sala Espositiva Comunale “Roberto Rossellini”

Via Duca degli Abruzzi 197 – Ladispoli (Roma – Italia)

A Ladispoli la sesta edizione di “Senza Confini”: la mail art torna sulla mappa ufficiale dell’UN Tourism

come unico evento italiano del 2026

Il 26 e 27 settembre alla Sala “Roberto Rossellini” oltre 250 opere postali da tutto il mondo in un

cortocircuito poetico che contrappone la materia viva della cartolina d’artista all’era dell’Intelligenza

Artificiale.

Il 26 e 27 settembre, la Sala Espositiva Comunale “Roberto Rossellini” di Ladispoli ospiterà la sesta

edizione della mostra internazionale di mail art “No Borders – Senza Confini”. Promossa e curata

dall’Associazione di Promozione Sociale Quia APS, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con

l’Associazione Il Mandorlo d’Oro e l’Associazione La Collina dei Ciliegi, e con il patrocinio

dell’Amministrazione Comunale della Città di Ladispoli. L’evento si distingue come unico

appuntamento italiano inserito nella mappa delle iniziative globali promosse quest’anno per la

Giornata Mondiale del Turismo del 27 settembre delle Nazioni Unite (UN Tourism – World Tourism

Day #WTD2026): un’occasione che sottolinea il ruolo dell’arte come ponte di pace e dialogo

interculturale, confermando l’impegno di Quia APS nella promozione dell’accessibilità culturale.

“Senza Confini” è un’iniziativa unica, nata dall’idea dei curatori, l’archeologa Pamela Stracci,

direttore di Quia Magazine, e Moreno Stracci, critico e storico dell’arte. Per il secondo anno l’evento

si arricchisce della preziosa collaborazione della giornalista e divulgatrice Chiara Morelli: “Dopo lo

straordinario successo e l’ampia partecipazione di visitatori registrati nella scorsa edizione

presentata sempre a Ladispoli, sono entusiasta di tornare a riempire di significato questo spazio – confida –. Per me è una gioia immensa e un impegno ancora più forte continuare a dare il mio

contributo come membro della Gen Z. Questa mostra sta dimostrando che anche le nuove

generazioni sanno innamorarsi della bellezza “lenta”: in un’epoca dominata dai messaggi istantanei,

riscoprire il fascino materiale di una cartolina significa scegliere la cura, l’autenticità e il valore

profondo di un legame che attraversa i confini e il tempo”.

L’idea fondante della manifestazione è che l’arte possa fungere da catalizzatore per una riflessione

universale sul turismo non solo come fattore di sviluppo economico inclusivo e sostenibile, ma come

autentico strumento di pace e crescita sociale. In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale e

focalizzata sul tema guida della UN Tourism per il 2026 (“Agenda Digitale e Intelligenza Artificiale per

ridisegnare il turismo”), la mostra sceglie di contrapporre la materia viva del viaggio: la cartolina

d’artista (mail art). Un cortocircuito poetico in cui la tecnologia accelera gli spostamenti, mentre il

tratto di un disegno, la poesia e l’attesa di un francobollo restituiscono all’esperienza del viaggio la

sua dimensione più umanizzante e unificante.

Oltre 250 opere in formato cartolina — tra dipinti, collage, poesie, fotografie e lavori materici —

scelte tra quelle pervenute per l’edizione di quest’anno e nelle precedenti, verranno esposte

portando a quasi 80 il numero di artisti che hanno risposto alla call da tutto il mondo. Ciascuna di

queste piccole creazioni racchiude un’essenza irripetibile e ha affrontato un viaggio reale. La mostra

è così un invito a riscoprire la magia della comunicazione materiale in piena era digitale: la dedizione

impiegata dagli artisti per curare i dettagli dell’affrancatura si trasforma in un piccolo, prezioso atto

d’amore capace di unire persone e storie senza confini.

23/09/2026

INFO

No Borders – Senza Confini

Sesta edizione

A cura di Pamela Stracci, Moreno Stracci, Chiara Morelli

Promossa da: Quia APS

Con il patrocinio di: Amministrazione Comunale della Città di Ladispoli

In collaborazione con: Quia Magazine, AC Il Mandorlo d’Oro, AC La Collina dei Ciliegi

Evento inserito dalla UN Tourism nei festeggiamenti del World Tourism Day 2026 (unica iniziativa

italiana del 2026). Maggiori info su:

https://www.untourism.int/node/17123

https://www.untourism.int/world-tourism-day-2026

Date evento e programma

26 e 27 settembre 2026 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17: 00 alle ore 19:00

Sabato 26 settembre

ore 11:00 Vernissage alla presenza delle istituzioni e dei curatori

ore 11:15 Talk: “La prima cartolina postale” a cura di Pamela Stracci

ore 11:30 Talk: “La storia della Mail Art” a cura di Chiara Morelli

Domenica 27 settembre

ore 19:00 Finissage

Ingresso Libero

Location

Sala Espositiva Comunale “Roberto Rossellini”

Via Duca degli Abruzzi 197 – Ladispoli (Roma – Italia)

Info e contatti per la stampa

Quia APS – Ladispoli – Bolzano – Cerveteri (C.F. 94149360219)

Tel. +39 3469715111

redazione@quiamagazine.it

Sito web: https://www.quiamagazine.it/senza-confini-no-borders-official-page/