NO BORDERS – SENZA CONFINI. A Ladispoli mostra internazionale di cartoline d’artista dal mondo 6a edizione

Comunicato stampa
International Art Postcard Exhibition 6th edition
Mostra internazionale di cartoline d’artista dal mondo 6a edizione
A cura di Pamela Stracci, Moreno Stracci, Chiara Morelli
Vernissage 26 settembre 2026 ore 11:00 – Finissage 27 settembre 2026 ore 19:00
Sala Espositiva Comunale “Roberto Rossellini”
Via Duca degli Abruzzi 197 – Ladispoli (Roma – Italia)
A Ladispoli la sesta edizione di “Senza Confini”: la mail art torna sulla mappa ufficiale dell’UN Tourism
come unico evento italiano del 2026
Il 26 e 27 settembre alla Sala “Roberto Rossellini” oltre 250 opere postali da tutto il mondo in un
cortocircuito poetico che contrappone la materia viva della cartolina d’artista all’era dell’Intelligenza
Artificiale.
Il 26 e 27 settembre, la Sala Espositiva Comunale “Roberto Rossellini” di Ladispoli ospiterà la sesta
edizione della mostra internazionale di mail art “No Borders – Senza Confini”. Promossa e curata
dall’Associazione di Promozione Sociale Quia APS, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con
l’Associazione Il Mandorlo d’Oro e l’Associazione La Collina dei Ciliegi, e con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale della Città di Ladispoli. L’evento si distingue come unico
appuntamento italiano inserito nella mappa delle iniziative globali promosse quest’anno per la
Giornata Mondiale del Turismo del 27 settembre delle Nazioni Unite (UN Tourism – World Tourism
Day #WTD2026): un’occasione che sottolinea il ruolo dell’arte come ponte di pace e dialogo
interculturale, confermando l’impegno di Quia APS nella promozione dell’accessibilità culturale.
“Senza Confini” è un’iniziativa unica, nata dall’idea dei curatori, l’archeologa Pamela Stracci,
direttore di Quia Magazine, e Moreno Stracci, critico e storico dell’arte. Per il secondo anno l’evento
si arricchisce della preziosa collaborazione della giornalista e divulgatrice Chiara Morelli: “Dopo lo
straordinario successo e l’ampia partecipazione di visitatori registrati nella scorsa edizione
presentata sempre a Ladispoli, sono entusiasta di tornare a riempire di significato questo spazio – confida –. Per me è una gioia immensa e un impegno ancora più forte continuare a dare il mio
contributo come membro della Gen Z. Questa mostra sta dimostrando che anche le nuove
generazioni sanno innamorarsi della bellezza “lenta”: in un’epoca dominata dai messaggi istantanei,
riscoprire il fascino materiale di una cartolina significa scegliere la cura, l’autenticità e il valore
profondo di un legame che attraversa i confini e il tempo”.
L’idea fondante della manifestazione è che l’arte possa fungere da catalizzatore per una riflessione
universale sul turismo non solo come fattore di sviluppo economico inclusivo e sostenibile, ma come
autentico strumento di pace e crescita sociale. In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale e
focalizzata sul tema guida della UN Tourism per il 2026 (“Agenda Digitale e Intelligenza Artificiale per
ridisegnare il turismo”), la mostra sceglie di contrapporre la materia viva del viaggio: la cartolina
d’artista (mail art). Un cortocircuito poetico in cui la tecnologia accelera gli spostamenti, mentre il
tratto di un disegno, la poesia e l’attesa di un francobollo restituiscono all’esperienza del viaggio la
sua dimensione più umanizzante e unificante.
Oltre 250 opere in formato cartolina — tra dipinti, collage, poesie, fotografie e lavori materici —
scelte tra quelle pervenute per l’edizione di quest’anno e nelle precedenti, verranno esposte
portando a quasi 80 il numero di artisti che hanno risposto alla call da tutto il mondo. Ciascuna di
queste piccole creazioni racchiude un’essenza irripetibile e ha affrontato un viaggio reale. La mostra
è così un invito a riscoprire la magia della comunicazione materiale in piena era digitale: la dedizione
impiegata dagli artisti per curare i dettagli dell’affrancatura si trasforma in un piccolo, prezioso atto
d’amore capace di unire persone e storie senza confini.
23/09/2026
INFO
No Borders – Senza Confini
Sesta edizione
A cura di Pamela Stracci, Moreno Stracci, Chiara Morelli
Promossa da: Quia APS
Con il patrocinio di: Amministrazione Comunale della Città di Ladispoli
In collaborazione con: Quia Magazine, AC Il Mandorlo d’Oro, AC La Collina dei Ciliegi
Evento inserito dalla UN Tourism nei festeggiamenti del World Tourism Day 2026 (unica iniziativa
italiana del 2026). Maggiori info su:
https://www.untourism.int/node/17123
https://www.untourism.int/world-tourism-day-2026
Date evento e programma
26 e 27 settembre 2026 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17: 00 alle ore 19:00
Sabato 26 settembre
ore 11:00 Vernissage alla presenza delle istituzioni e dei curatori
ore 11:15 Talk: “La prima cartolina postale” a cura di Pamela Stracci
ore 11:30 Talk: “La storia della Mail Art” a cura di Chiara Morelli
Domenica 27 settembre
ore 19:00 Finissage
Ingresso Libero
Location
Sala Espositiva Comunale “Roberto Rossellini”
Via Duca degli Abruzzi 197 – Ladispoli (Roma – Italia)
Info e contatti per la stampa
Quia APS – Ladispoli – Bolzano – Cerveteri (C.F. 94149360219)
Tel. +39 3469715111
redazione@quiamagazine.it
Sito web: https://www.quiamagazine.it/senza-confini-no-borders-official-page/